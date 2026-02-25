Íria Medina frega els punts de Copa d’Europa, a Oppdal

La segona cita de la Copa d’Europa d’Oppdal (Noruega) ha acabat amb Íria Medina en la 31a posició, a una plaça i a només 0.04 dels punts EC. Amb el dorsal 62, Medina ha acabat amb un temps total de 2.11.92, a 4.30 del milor temps, que ha estat compartit en la primera posició per les italianes Giorgia Collomb i Ilaria Ghisalberti (2.07.62).
L’esquiadora andorrana ha acabat a només 0.04 de la 30a posició que dona accés als punts de Copa d’Europa, i que ha tancat la noruega Pia Sylvester-David (2.11.92). A la primera mànega, i sortint la 62, Medina ja aconseguia situar-se 38a i a només mig segon de la inversió (top30). A la segona mànega feia el 28è temps i aconseguia recuperar altres set posicions per a acabar, definitivament, en la 31a posició.