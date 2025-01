Íria Medina, 62a al primer gegant de la Copa d’Europa de Puy St Vincent

Íria Medina quan va ser a Levi (FAE)

Aquest divendres, 10 de gener, s’ha disputat a Puy St Vincent (França) la primera cursa de la Copa d’Europa de gegant en aquesta estació. L’esquiadora, Íria Medina, que sortia amb el dorsal 69, ha acabat 62a, a només 0.20 de poder entrar a la segona mànega. L’andorrana ha marcat un crono de 1.07.96, a 4.68 del millor registre, i a només 0.20 de la 60a -Sienna Grande Bruseth, de Noruega-, que ha marcat l’última classificada per la segona mànega. Aquest diumenge, nova cursa de gegant per a Medina en aquesta Copa d’Europa.

Josh Alayrach, responsable de l’equip nacional de tècnica: “Una llàstima perquè està lluitant per a ser la Íria de sempre. Avui l’objectiu era estar a les 60, hem fregat l’objectiu i llàstima que per detalls no hi hem entrat. Busquem continuïtat, provar l’esquí que estem treballant i hem de seguir”.