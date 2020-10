Investiguen la mort d’un home de 47 anys a l’avinguda Doctor Mitjavila

Els efectius del SUM, que han rebut l’avís a les set del matí, no han pogut salvar-li la vida i han traslladat el cos a l’hospital. Una patrulla de la policia també s’ha apropat fins al lloc dels fets. Segons asseguren des del cos d’ordre, es descarta cap indici de violència.

Les hipòtesis apunten que la mort ha estat causada per una caiguda que li ha provocat el traumatisme. Això no obstant, la investigació continua oberta per esclarir les causes de la mort.