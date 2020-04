‘Inventari d’un any de traspàs’ i ‘Sota un cel prematur’, premis Miquel Martí i Pol de poesia

Després que el jurat de la 23a edició del Concurs Miquel Martí i Pol de poesia, format per Bruna Generoso, Marta Jordan i Meritxell Isern, s’hagi reunit telemàticament amb motiu de les mesures acordades en prevenció de la transmissió de la COVID-19, l’Àrea de Lectura Pública i Biblioteques del Ministeri de Cultura ha decidit fer públic el veredicte a través d’aquesta nota de premsa.

En la categoria poema, el jurat ha atorgat el primer premi, dotat amb 300 €, a ‘Outlet’ de Josefina Porras González per l’originalitat i la força de les metàfores que situen el jo poètic com un estoc entre llums de neó. En aquesta mateixa categoria, el jurat ha concedit un accèssit a l’obra ‘Ets fràgil’ d’Elena Aranda, pel xiuxiueig delicat del ritme i la sonoritat per descriure amb un llenguatge proper la tendresa del desig.

En la categoria recull, el jurat ha seleccionat com a guanyador ex aequo ‘Inventari d’un any de traspàs’ d’Albert Ruiz Feijóo, per la intensitat metafòrica dels dotze poemes que transmeten amb destresa poètica incerteses de quotidianitat. La segona obra premiada és ‘Sota un cel prematur’ d’Elena Aranda, per la delicadesa de les metàfores que embolcallen de senzillesa la complexitat poètica per parlar de l’amor i la tristesa per un sentiment de llunyania.

Els dos guanyadors es repartiran el primer premi, que està dotat amb 1.200 euros i dos lots de llibres. Els accèssits estan premiats amb un lot de llibres.

En aquesta mateixa categoria, el jurat ha concedit un accèssit a l’obra ‘Els cims que et miren’ de Meritxell Cornella Planells per la musicalitat i la singularitat mètrica en algunes composicions.