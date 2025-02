El turista borratxo que va pertorbar Arinsal la matinada de diumenge

Un parell de mans ensangonades (Freepik)

La Policia ha detingut, aquest dimarts al matí, un turista de 24 anys com a presumpte autor de delictes contra la intimitat i inviolabilitat del domicili i contra el patrimoni. Se l’ha arrestat com a sospitós d’haver entrat en un pis d’Arinsal i haver causat danys a la porta d’accés a l’edifici, a un vehicle que es trobava a l’aparcament del mateix immoble i al cotxe d’una dona a qui va aturar per a demanar ajuda una estona més tard.

Els fets van tenir lloc la matinada de diumenge quan, segons apunten les investigacions de la Policia, l’home, que en aquell moment es trobaria en un important estat d’embriaguesa, possiblement hauria trencat la porta de vidre que dona accés a l’immoble amb una pedra de grans dimensions. En el moment d’accedir-hi, s’hauria tallat amb els vidres trencats i hauria anat deixant un rastre de sang que arribava fins a un dels pisos. Va ser un veí qui va alertar la Policia quan va veure les destrosses, les taques de sang i la porta de l’habitatge oberta.

Eren les 6:15 del matí quan els agents van rebre l’avís. A l’interior de l’habitatge hi van trobar, dormint, un home i els seus fills menors d’edat. No havien sentit cap soroll durant la nit, però en ser despertats per la Policia, van veure que alguns armaris estaven regirats sense trobar a faltar res. Segons s’estima, després d’entrar al pis, l’ara detingut s’hauria dirigit cap a l’aparcament, on hauria intentat obrir alguns cotxes fins a arribar, casualment, al vehicle del propietari del pis al qual havia entrat. El vidre de la finestra del pilot estava totalment trencada, la porta del cotxe havia estat malmesa amb una barra de ferro que es va localitzar allà mateix i a l’interior del turisme hi havia múltiples restes de sang i vidres.

El turista de 24 anys havia protagonitzat prèviament un conflicte amb un grup de joves en un local d’oci nocturn de la localitat, d’on el van fer fora. Havia increpat una noia que, quan tornava a casa amb el cotxe, es va trobar l’home enmig de la carretera a pocs metres de la porta de l’aparcament del seu domicili. Estava molt alterat i li demanava ajuda donant cops a la finestra del vehicle, fins que el va trencar i va intentar entrar al cotxe forcejant amb la conductora. La noia va aconseguir arribar a l’aparcament i l’home va marxar en direcció al poble.

Minuts després que l’afectada alertés la Policia, la patrulla va localitzar el turista, que va explicar que s’havia perdut i havia caigut al riu, i per això va demanar ajuda a la noia. Es trobava tot moll, tenia diverses ferides a la mà dreta i va ser traslladat a l’hospital, on va quedar ingressat. Eren quarts de quatre de la matinada. Tres hores més tard, la Policia rebia l’avís per les destrosses i la inviolabilitat de domicili en el bloc de pisos.

La Policia sospita que l’home seria el presumpte autor de tots els fets i que primer hauria entrat a l’edifici i a l’aparcament i, després, s’hauria trobat amb la noia a la carretera. Els investigadors han recollit tots els elements i estan a l’espera d’una possible anàlisi d’ADN que haurà d’autoritzar la Batllia. El valor dels danys supera els 2.300 euros.