Insomni Tardor proposa 14 activitats gratuïtes als i les joves de la Seu d’Urgell

El programa Insomni Tardor arrenca aquest pròxim cap de setmana i compta amb un total de 14 activitats que tindran lloc entre el 2 d’octubre i el 28 de novembre, la majoria d’elles a l’aire lliure excepte alguna que es realitzarà en espai tancat.

Per primera vegada Insomni es programa també a la tardor, després de celebrar-se diverses edicions durant els mesos d’estiu. Precisament, el regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, Joan Llobera, explica al respecte que “després de l’èxit i la bona acollida de l’Insomni Estiu, hem decidit fer l’Insomni de tardor per continuar oferint diverses activitats de cultura, oci, història i natura enfocades al jovent de la Seu i comarca”.

Val a dir que totes les activitats són gratuïtes, però cal inscriure’s prèviament perquè en totes es tindrà en compte les mesures d’higiene i seguretat fixades per la Covid-19: distància de seguretat, desinfecció de mans i obligatori portar posada mascareta.

La programació

El pròxim divendres 2 d’octubre s’inicia la programació Insomni Tardor amb la inauguració a la 3a planta de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de l’exposició “El clima del Pirineu i Parc Natural del Cadí-Moixeró”. Respecte aquesta nova exposició, dissabte 3 d’octubre, a les sis de la tarda, tindrà lloc una visita guiada a càrrec d’Albert de Gràcia, de MeteoPirineus. Aquesta visita guiada es repetirà el dijous 8 d’octubre, a dos quarts de vuit del vespre.

Per diumenge 4 d’octubre hi ha preparada la caminada a Prat de Cadí, guiada també per Albert de Gràcia.

Per divendres 16 d’octubre tindrà lloc el monòleg ‘Imitólogo’, amb Edu Mutante, un jove que imita a famosos. Aquest espectacle s’havia de dur a terme per la Festa Major, que finalment es va suspendre per la situació sanitària, s’ha volgut recuperar per a la programació d’Insomni Tardor. L’espectacle d’aquest imitador tindrà lloc a les vuit del vespre a la sala Sant Domènec.

Història i natura

L’Insomni Tardor també proposa activitats d’història i de natura per tal de conèixer el nostre entorn natural i la seva història: caminades, visites guiades, entre d’altres. Al respecte, el tinent d’alcalde de Cultura de l’Ajuntament urgellenc, Carlos Guàrdia, remarca que “des de la Regidoria de Patrimoni Cultural valorem molt positivament aquesta iniciativa, ja que és important oferir un oci nocturn saludable als i les joves d’una manera continua a la Seu, més enllà de l’estiu. Felicitem al regidor Joan Llobera i al seu equip per aquesta proposta, i molt contents de coorganitzar-ho entre l’Espai Ermengol i l’Oficina Jove”.

Així, per dissabte 24 d’octubre hi ha programat un taller d’art rupestre, a càrrec del Grup de Prehistòria de Peramola, que tindrà lloc al pati de la Biblioteca Sant Agustí, d’onze del matí a una del migdia, que s’adreça a infants de 3 a 10 anys. Consistirà en un taller teòrico-pràctic amb una breu explicació de l’evolució de l’art rupestre i les evidències arqueològiques a la comarca de l’Alt Urgell i la Cerdanya. S’obtindran les matèries primeres amb les que es realitzarà un taller pràctic de pintura.

També emmarcada en la història i la natura, per dissabte 14 de novembre se celebrarà “La Nit dels Museus”, amb l’exposició ‘El museu és una escola’, resultat d’un projecte anual, dut a terme entre l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i diverses escoles de la Seu d’Urgell i territori. L’activitat anirà a càrrec de Glòria Jové, de set de la tarda a deu de la nit.

L’Insomni Tardor també vol potenciar també el reciclatge a través d’un joc de pistes per a infants i adolescents que se celebrarà el dissabte 21 de novembre al Claustre del Racionero amb l’activitat “Pequeños detectives de monstruos”, que culminarà amb la segona edició de la iniciativa Naturalitza’t, on es podrà veure diferents audiovisuals elaborats per joves de la comarca sobre el reciclatge i la cura de l’entorn natural.

Les activitats sobre natura seguiran el diumenge 22 de novembre amb una visita guiada de ‘La Seu, Naturalment’, a càrrec de Jordi Dalmau, que s’iniciarà a les deu del matí.

Com a novetat d’aquesta programació de tardor destaca l’activitat que tindrà lloc el dissabte 28 de novembre ‘Aproxima’t al Menja’t l’Alt Urgell. Cuina amb producte de territori’, que té com a objectiu potenciar el producte de proximitat a través d’un showcooking on hi podran prendre part tothom que ho desitgi. Aquesta activitat es farà a les 12 del migdia, a la plaça Patalín.

Castanyada i Halloween

D’altra banda, en motiu de la festivitat de Castanyada i Halloween, l’Insomni Tardor també aplega un seguit de propostes lúdiques adreçades al públic jove relacionades amb el terror com: una sessió de cinema amb la pel·lícula IT, una sessió de joc de rol de Terror i una caminada/gimcana nocturna de por.

Inscripcions

Per participar a qualsevol de totes aquestes activitats d’oci i lleure cal fer inscripció prèvia a través del web municipal: http://agenda.laseu.cat/insomni

Les places són limitades segons aforament de l’espai on tinguin lloc cadascuna de les activitats.

Recordem que la finalitat de totes les actuacions d’Insomni és la d’oferir oci nocturn alternatiu amb un programa d’activitats promogudes per l’Oficina Jove de l’Alt Urgell i les àrees de Joventut i Infància de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. També hi col·laboren en algunes de les activitats les àrees de Cultura, Medi Ambient i Promoció Econòmica de l’Ajuntament urgellenc.

En les activitats hi participen professionals del territori per tal d’oferir oci que et porti cap al benestar amb el missatge ‘surto una nit, vaig a una activitat en la que no bec alcohol, m’ho passo bé i l’endemà em desperto amb una sensació de benestar, sense ressaca i me n’adono que sense beure alcohol també t’ho passes bé’.

Properament també tindran lloc activitats als municipis alturgellencs de Peramola i La Vansa.