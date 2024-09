Inscripcions obertes per a participar a la 3a edició de la caminada popular la ‘Bunquerada’

Cartell de la Bunquerada 2024

El Parc dels Búnquers de Martinet i Montellà organitza per al diumenge, 6 d’octubre, la caminada popular anomenada la ‘Bunquerada’, que enguany canvia de recorregut i afegeix nous al·licients per als participants, com la descoberta de refugis que no s’havien localitzat fins ara. L’itinerari, de 14 quilòmetres i 475 metres de desnivell, enllaçarà una cinquantena dels prop de 150 búnquers que es troben distribuïts pel Baridà, amb la utilitat inicial de defensar-se d’una possible invasió bèl·lica provinent del nord per una de les valls més accessibles del Pirineu: la Cerdanya.

I és que formen part de la Línia P, una construcció defensiva alçada al llarg dels anys 40 i 50 del segle XX, en el context de la Segona Guerra Mundial. La fortificació havia de comptar amb un total de 10.000 refugis organitzats en 169 centres de resistència des del Cap de Creus fins al País Basc.

En aquest sentit, l’organització convida a participar a la tercera edició de la Bunquerada, “per a conèixer el Centre de Resistència de Montellà i Martinet, i saber d’aquest moment històric i aquesta gran defensa militar en un paisatge incomparable”.

Les persones que vulguin prendre-hi part poden inscriure’s a la pàgina web de l’esdeveniment. El termini per a fer el tràmit finalitza dimecres vinent, 2 d’octubre. L’activitat compta amb el suport de l’Ajuntament de Montellà i Martinet.