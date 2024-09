Treballs de millora en alguns punts de la xarxa viària del país

Rotonda d’Engolasters, un dels punts d’afectació per treballs (Mobilitat)

Aquesta setmana, de dilluns a dijous, entre les 22.00 h i les 06.00 h, hi haurà treballs de pavimentació en diverses zones del país. Unes millores que els conductors hauran de tenir en compte a l’hora de circular. Un dels punts serà la CG-2, a la zona de la rotonda d’Engolasters: els vehicles que baixin d’Encamp es desviaran pel túnel de Dos Valires.

Una altra localització on es durant a terme treballs de millora a la xarxa viària és a la CG-1, a la zona de l’avinguda de Tarragona i l’avinguda de Salou: tot i que no hi haurà talls de trànsit, es recomana circular amb precaució.