Inscripcions obertes per a la cursa de muntanya La Foranca d’Alàs i Cerc

Ja estan obertes les inscripcions per a la cursa de muntanya La Foranca, a Alàs i Cerc (Alt Urgell), una de les últimes proves de la temporada del Cadí Circuit Fer. L’edició d’enguany es durà a terme el diumenge, dia 9 d’octubre, amb sortida i arribada a la Plaça Major d’Alàs.

El tràmit per a apuntar-se es pot fer a través del formulari publicat al web del Circuit Fer. El preu és de 20 euros per a la cursa principal (21 km), que inclou dos avituallaments, i de 12 euros per a la cursa de 10 km o per a la caminada popular, que compta amb un avituallament. A data d’avui ja hi ha força inscrits.

En el seu retorn, La Foranca presenta un recorregut molt semblant al de l’edició del 2019, amb un itinerari que discorre per corriols i senders i per alguns dels millors paratges de l’Urgellet, amb excel·lents vistes a Alàs, la Seu, Ribera d’Urgellet i el Roc Beneïdor. Alguns trams formen part de la xarxa de PR i GR de la comarca. Tot plegat, als peus de l’extrem oest de la serra del Cadí. Pel que fa al desnivell positiu, per a la cursa de 21 km és de 950 metres; i per a la de 10 km, és de 488 metres. La cota més baixa és a 745 metres (a Alàs); i la més alta, a 1.250.