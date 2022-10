Núria Picas guanya la Salomon Ultra Pirineu batent el record del recorregut

Amb llàgrimes als ulls. I no podia ser altrament. Núria Picas ha creuat la meta d’Ultra Pirineu 2022 a primera posició. I ho ha fet plorant. 100 quilòmetres i una mica més de 12 hores després d’haver pres la sortida a les 5.30 de Bagà, ho ha tornat a fer. Ha tornat a guanyar una de les curses d’ultratrail més importants d’Espanya.

Llàgrimes d’emoció que signifiquen l’esforç, el sacrifici, les penes i sobretot l’alegria d’haver superat un camí que no ha estat gens fàcil. Una lesió el 2019 allunyava Núria Picas del que més li agradava i millor sabia fer: córrer per la muntanya. Una rehabilitació marcada per la pandèmia no va ajudar a tenir una recuperació que l’ha mantingut massa dies fora.

Però això ja forma part del passat. És una cicatriu de les que ajuden a créixer, però que ja està deixada enrere. Ha tornat a guanyar la Utra Pirineu després de fer-ho el 2011, 2012, 2013 i 2014. La Núria és la corredora que més victòries ha aconseguit, cinc.

I ho ha aconseguit el dia que un altre veterà corredor, l’incombustible Miguel Heras, de 47 anys, sumava la seva quarta victòria en un emocionant final amb el rus Dmitry Mitaiev i el consagrat Pau Capell que entrava en tercera posició. Heras i Picas, guanyadors el 2022, igual que va passar el 2011, pujaven al capdamunt del podi ni més ni menys que 11 anys després.

Núria Picas ha creuat la meta en primer lloc aturant el rellotge en 12 hores, 12 minuts i 40 segons, rècord de la prova superant el temps d’Ázara García dels Salmons el 2021 (12h29’42’), després de 100 quilòmetres i 6.600 metres de desnivell positiu, corrent de manera molt regular i augmentant la distància amb els seus rivals de forma progressiva. De menys a més, ha començat a encapçalar la cursa a partir del quilòmetre 31.

Clàudia Tremps i Varbara Hikanova eren les seves principals rivals, però Picas ha fet la seva carrera, escalant posicions a la general a mesura que sumava hores de carrera. Li temia al quilòmetre 70 i com podria reaccionar el cos, però la realitat és que ha anat augmentant la distància i travessava la meta amb més de deu minuts de renda respecte a Clàudia Tremps, la segona classificada.

A la carrera que esportivament la va veure néixer, Picas tornava a regnar. “Aquesta victòria la dedico a tothom. Tothom que estima l’esport. És una victòria per a tothom. És la victòria de la força de superació, de la resiliència. Avui he patit i gaudit a parts iguals. Però tota aquesta feina, aquest patiment al final té la seva recompensa. Estic molt feliç que tot hagi anat bé. I això va per a tots vosaltres. Gràcies!”