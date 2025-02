Inici de les visites del Raonador del Ciutadà a les parròquies

El Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada. Foto: Cedida

El Raonador del Ciutadà ha començat, aquest dilluns, les visites a les diferents parròquies. D’inici ho ha fet a Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. Les visites s’emmarquen dins del programa de la Institució, “El Raonador més a prop”, organitzades perquè els ciutadans puguin reunir-se amb Xavier Cañada sense haver de desplaçar-se a la seu d’Andorra la Vella. Avui, dilluns, al matí, Cañada ha començat per la parròquia laurediana, per a acabar amb l’escaldenca.

Les següents visites programades són:

Aquest dimarts, 18 de febrer: a Ordino (Casa de la Muntanya), de 9:00h. a 11:00h. Després serà el torn per a la Massana (edifici dels Arcs, Esplai nou, sobre el centre de salut, sala Indret), de 11:30h. a 13:30h.

El dimecres, 19 de febrer: a Encamp (edifici de Casa Comuna), de 9:00h. a 11:00h. I, després, al Pas de la Casa (Servei de Tràmits del Comú d’Encamp), de 12:00h. a 14:00h.

I, finalitzant el dijous, 20 de febrer, a Canillo (Sala Modular Palau de Gel), de 17:00h. a 19:00h.

Recordar que cal concretar cita prèvia al telèfon gratuït 18003030 o bé al 810585, de 8h a 15h tots els dies i dijous de 8h a 17h.

Xavier Cañada considera que “aquestes trobades a les parròquies volen facilitar l’accés al Raonador del Ciutadà i ajuda a evitar desplaçaments per a aquells que prefereixen que estigui a prop de casa per a compartir els seus neguits o, que no poden anar fins a la seu d’Andorra la Vella per múltiples raons. Que això no sigui un fre perquè les persones que ho desitgin facin les seves reclamacions o consultes que vulguin”.