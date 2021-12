Ingressen 4 pacients més de Covid-19 a l’Hospital

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat aquest dijous en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra és de 19.272 (+ 457) persones i es registren un total de 16.879 (+297) altes. El total de defuncions fins a la data és de 133.

Actualment, hi ha 2.260 (+160) casos actius: 24 (+4) persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 7 (-1) a l’UCI –5 d’elles amb ventilació mecànica. A la planta COVID habilitada a el centre sociosanitari El Cedre hi ha 6 persones. Pel que fa a la població escolar, hi ha 102 aules en vigilància activa –44 total i 58 parcial– i 38 en passiva.

Finalment, des de l’inici del Pla de vacunació, ja s’han administrat 118.231 vacunes –56.605 primeres dosis, 54.591 segones i 7.035 terceres–.