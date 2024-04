Infància i Adolescència: 49 casos de retirada de custòdies al 2023

Ester Cervós, Trini Marín i Laura Mas (SFG)

La ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, i la secretària d’Estat, Ester Cervós, han presentat el balanç de l’activitat de les diferents àrees del departament d’Infància, Adolescència i Joves durant l’any 2023. Les ha acompanyat la directora del departament, Laura Mas, que ha posat en relleu la importància en la prevenció i acompanyament de situacions de risc de les àrees que formen el departament: Atenció a la Infància i l’Adolescència; Centre Residencial d’Acció Educativa La Gavernera; i Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut.

El departament d’Infància del ministeri d’Afers Socials va atendre el 2023 un total de 339 infants, el 3,3% del total que hi ha al país. És un increment del 10,7% amb relació a l’any anterior, i s’atribueix en bona mesura, tal com ha remarcat la ministra Marín, “a una major eficàcia dels serveis, i a una millor coordinació i detecció dels casos d’infants en situació de risc o vulnerabilitat”. Dels 339 infants atesos el 2023, 68 corresponen a nous casos atesos i, en concret, 49 a expedients que han desembocat en retirada de custòdies.

La secretària d’Estat, Ester Cervós, ha exposat el funcionament del ministeri d’Afers Socials, en el qual hi ha 172 treballadors, 83 dels quals específicament en el departament d’Infància, Adolescència i Joves. Avui s’ha recordat l’existència de dues vies per a contactar o denunciar casos de vulnerabilitat a infants o adolescents: el telèfon 175 o el web d’Afers Socials.





Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Pel que fa a l’Àrea d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Laura Mas ha destacat que aquesta és l’encarregada d’aplicar actuacions de prevenció i protecció sobre els infants i els adolescents que es trobin en una situació de risc, tant en l’àmbit individual com en el familiar i comunitari.

Dins d’aquesta àrea, la directora ha explicat que el Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (SEAIA) va intervenir en 239 famílies i 339 infants i adolescents al llarg del 2023. Segons ha detallat Mas, el 31% dels infants i adolescents atesos l’any passat es trobaven en situacions de negligència en la cura i atenció per part dels seus progenitors o tutors i el 23% eren adolescents amb conductes de risc.

Igualment dins de l’àrea, Mas s’ha referit al Servei de Trobada Familiar (STF), un servei especialitzat destinat a atendre i prevenir la conflictivitat que sorgeix en les relacions familiars i, especialment, en el compliment del règim de visites dels infants i adolescents i els seus progenitors. Així doncs, s’ofereix un espai segur per a les visites, que poden ser tutelades, supervisades o intercanvis dels infants amb els seus progenitors. Durant el 2023 es van atendre 73 infants i adolescents, dels quals 30 van ser nous i la resta venien en seguiment d’anys anteriors.

En paral·lel, a Atenció a la Infància i l’Adolescència també es disposa del Servei del Psicòleg Forense, que atén a aquells menors d’edat que estan en un procés legal en considerar-se possibles víctimes d’abús sexual o maltractament físic agut. El 2023 es van realitzar 14 expedients, dels quals 8 van ser expedients de presumptes abusos sexuals a menors i 6 de presumpte episodi de maltractament físic agut.

Seguint amb l’àrea, la directora ha apuntat que el Servei Especialitzat d’Acolliment Familiar –adreçat a la valoració, l’orientació, l’assessorament i el seguiment de les persones i les famílies acollidores i dels infants i els adolescents acollits–, va atendre un total de 44 infants i adolescents (9 dels quals es van acollir el 2023) i 37 famílies durant l’any. Del total de nous infants i adolescents acollits, 6 van ser acollits en família extensa i 3 en família aliena.

D’aquesta forma, s’emfatitza que el nombre d’acolliments familiars és superior al nombre d’infants i adolescents que resten en acolliment residencial al Centre Residencial d’Acció educativa (CRAE) La Gavernera, on al llarg del 2023 hi van arribar a residir un total de 40 infants i adolescents.





Àrea del Centre Residencial d’Acció Educativa La Gavernera (CRAE)

Precisament, en segon lloc, Laura Mas ha abordat l’activitat del CRAE La Gavernera, recordant que té l’objectiu fonamental d’acollir als menors que es trobin en situació de desemparament. El centre va acollir 40 infants i adolescents al llarg de 2023; que es van repartir entre les instal·lacions de la Gavernera i els pisos tutelats amb professionals d’Afers Socials. D’aquest total, 19 eren menors que es trobaven en la infància (0 a 12 anys) i 22 en l’adolescència (12 a 18 anys).

La ministra Marín ha avançat la voluntat de modificar, a demanda d’algunes famílies, el reglament d’acolliment familiar per a permetre que usuaris de La Gavernera puguin ser acollits puntualment, per exemple durant un cap setmana, a casa de la família d’amics o companys de classe.





Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut

D’altra banda, la directora s’ha referit a l’Àrea de Serveis i Programes per a la Infància, l’Adolescència i la Joventut, que presta un suport continuat als joves d’entre 12 i 25 anys que estan o han estat sota la tutela del Govern, o que estan en una situació de risc d’exclusió social o de vulnerabilitat.

Dins d’aquesta àrea es troba el Servei d’Acompanyament Socioeducatiu per Adolescents i Joves, un servei especialitzat en l’atenció de joves d’edats compreses entre els 16 i els 25 anys que estan o han estat sota la tutela de Govern. Es treballa els seus recursos econòmics, familiars, personals, emocionals i socials per a assolir una emancipació plena i efectiva. Durant l’any 2023, aquest espai va atendre 10 casos entre els diferents programes que ofereix.

En aquesta àrea també es troba el Servei Socioeducatiu d’Adolescents en la Comunitat, que al llarg de l’any passat va atendre 39 adolescents. Es tracta d’un recurs socioeducatiu per a adolescents en risc, d’entre 12 i 18 anys, que es divideix en dos programes: el preventiu per a afavorir la socialització i integració, i el dimensional que busca potenciar la capacitat d’autocontrol i eines per a afavorir el benestar emocional.

La directora del departament ha explicat que, en el marc de l’àrea de Serveis i Programes, el Servei Especialitzat de Prevenció i Atenció als Joves (SEPAJ) va atendre 66 joves el 2023. Es tracta d’un servei especialitzat en joves d’entre 18 i 25 anys en situació vulnerable que ofereix un acompanyament individualitzat i específic en qüestions bàsiques de la vida adulta com ara capacitació laboral, habitatge o gestió domèstica.

El Servei d’Acompanyament Familiar també s’inclou dins de l’àrea com a programa educatiu d’abast nacional per a treballar les competències parentals d’aquelles famílies en seguiment per Afers Socials i que presenten dificultats per a gestionar la criança dels seus fills. És a dir, es donen estratègies i pautes socioeducatives per a prevenir i reconduir situacions de risc. El 2023 s’hi van atendre 52 famílies.

Per a acabar, la directora ha abordat Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI), que va obrir les seves portes al setembre del 2022 per a oferir un tractament social, educatiu i terapèutic als joves que presenten alteracions de conducta o addicions. El 2023 es van atendre 11 joves al servei de dia i 9 al servei residencial del CREI.





Servei Especialitzat d’Adopcions

Finalment, Laura Mas s’ha referit al Servei Especialitzat d’Adopcions, que des de la reestructuració de l’any passat depèn de la seva direcció, i ha remarcat el bon funcionament del seguiment post adoptiu, que el 2023 va atendre 47 famílies i 20 infants, adolescents i joves. Pel que fa a l’adopció, Mas ha informat que durant el mateix any es van realitzar 3 adopcions.