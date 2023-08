Inaugurada la Copa del Món d’Eslàlom i Caiac Cross a la Seu

Inauguració de la Copa del Món d’Eslàlom 2023 a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

La plaça de Catalunya ha estat l’escenari aquest dimecres de la inauguració de la Copa del Món de Canoa Eslàlom de la Seu d’Urgell, que es disputa des d’avui dijous i fins diumenge al Parc Olímpic del Segre. La competició compta amb la presència de 200 palistes de 41 països. En total hi haurà 326 sortides d’embarcacions en caiac individual, canoa individual i caiac cross, en homes i dones.

Durant l’acte inaugural, han desfilat les seleccions participants i s’han dut a terme els parlaments oficials, a càrrec del vicepresident de la Federació Internacional de Piragüisme, Lluís Rabaneda, i l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera. El batlle urgellenc ha donat la benvinguda als esportistes i ha recordat que la ciutat ja fa 31 anys que acull proves de l’àmbit internacional. D’altra banda, ha ressaltat els valors que representa el piragüisme: “esforç, perseverança, igualtat, superació, disciplina, respecte als rivals i compromís per a lluitar per a un objectiu”. Finalment, ha fet un agraïment a la gent que fa possible l’esdeveniment.

Pel que fa al discurs de Lluís Rabaneda, ha deixat constància de la llarga trajectòria de la capital de l’Alt Urgell en l’organització de proves de piragüisme i ha incidit en la repercussió mediàtica que això suposa, “amb impacte fins i tot a països com la Xina”. També ha remarcat que l’objectiu de l’ICF és ara “que l’eslàlom continuï en el programa olímpic”.

L’obertura s’ha completat enguany amb un espectacle dels Gegants i Grallers de la ciutat, que celebren el vuitantè aniversari, i un petit espectacle pirotècnic dels Diables de l’Alt Urgell, que fan 30 anys.