Inauguració del nou Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça

L’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça s’ha ubicat al Palau Abacial (Foto d’arxiu/Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça)

L’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça s’ha inaugurat, oficialment, aquest dissabte al migdia. Es tracta del 39è equipament de la Xarxa d’Arxius Comarcals de Catalunya, i neix amb el repte de conservar i donar accés al patrimoni documental de la comarca, a més de donar suport a l’administració pública en matèria de gestió documental i administració electrònica.

La inauguració s’ha fet al costat de l’edifici, en una carpa habilitada per a l’ocasió. Ha anat a càrrec de la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga; l’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, i el president del Consell Comarcal, Albert Palacín. També hi han assistit la directora dels Serveis Territorials a Pirineus i Aran, Rosa Maria Noray; la directora general del Patrimoni Cultural, Sònia Hernández, i el subdirector d’Arxius i gestió documental, Joaquim Borràs, així com altres alcaldes de la comarca i representants de diferents institucions.

El nou arxiu se situa al centre del Pont de Suert (carrer del Pont, 6) i recupera l’immoble de l’antic Palau Abacial. És un nou centre modern, que donarà accés a la informació de la comarca, alhora que iniciarà un procés de digitalització del patrimoni documental del seu territori.