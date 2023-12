Actes de campanya de Per Sant Julià, Avancem i Amb Seny

Els candidats d’Avancem incideixen en la millora de la seguretat viària a Encamp (PS)

Les formacions polítiques amb segell socialdemòcrata que concorreran en les properes eleccions comunals del diumenge 17 de desembre han realitzat una nova jornada de campanya electoral. Han “fet carrer” Avancem, a Encamp; Amb Seny, a la Massana, així com Per Sant Julià.

Avancem farà passos de vianants amples i il·luminats per a garantir la seguretat viària a Encamp

Avancem (PS + Independents) farà que els passos de vianants de la parròquia siguin més amples i estiguin més ben il·luminats amb la finalitat de millorar la seguretat viària a la xarxa de circulació d’Encamp i el Pas de la Casa.

El candidat número 8 de la llista socialdemòcrata, Sergi Morales, ha exposat avui dissabte la voluntat de posar noves bandes de reducció de velocitat per als vehicles per tota la parròquia, ja que actualment hi ha “massa que únicament estan al centre”.

Avancem també vol millorar la seguretat viària evitant les casetes massa altes per a tapar els contenidors com les que hi ha ara a l’avinguda Joan Martí, que tapen la visibilitat de conductors i vianants.

Un altre punt important que ha remarcat Morales és la millora de les parades d’autobús, algunes de les quals no tenen marquesines per a resguardar del fred i la pluja o la neu.





Per Sant Julià potenciarà Naturland com a espai multifuncional per a les famílies

Per Sant Julià potenciarà Naturland per tal que sigui emprat com un espai multifuncional destinat a les famílies i que englobi àmbits com l’esport, la natura i la cultura, entre altres, amb un estudi previ de les oportunitats que es pot aprofitar d’aquest.

En aquest sentit, la candidata a cònsol menor, Carolina Caubet, ha destacat la necessitat de rehabilitar l’alberg de Naturland i adaptar-lo perquè ho puguin aprofitar les famílies del país i les de fora. Així mateix, es millorarà els serveis -des de formació i recursos humans- i que doni cabuda a tota la família, fet que actualment no es compleix segons han fet arribar usuaris als candidats i candidates de Per Sant Julià.

L’objectiu de Per Sant Julia és el de potenciar allò que funciona bé a Naturland i superar totes les seves mancances per tal que sigui un refent nacional i es pugui difondre amb una possible col·laboració amb el Govern i Andorra Turisme. “Totes aquelles coses de Sant Julià que puguin tenir un enriquiment a nivell de país s’han de difondre”.





Amb Seny vol una gestió urbanística moderada i sostenible, a la Massana, amb edificacions en nuclis urbans

Amb Seny reivindica que la gestió del creixement urbanístic sigui “moderat i sostenible” a la parròquia, sense urbanitzacions desmesurades, que es podrien dur a terme a ubicacions concretes amb la finalitat de concentrar les noves edificacions en nuclis urbans i gestionar millor els recursos naturals a la Massana.

El candidat número 6, Josep Fusté, ha estat un dels participants de la caminada que la llista massanenca ha fet fins al bosc de la Gonarda i ha denunciat avui dijous que aviat deixarà de ser bosc, ja que estan construint promocions amb 100 habitatges “per a especular, no perquè hi visqui gent de la parròquia”. Fusté ha subratllat que amb infraestructures com aquestes o l’heliport a la Caubella “aviat no podrem anar pel bosc” i que ens trobarem “edificis en lloc d’arbres”.

Així mateix, ha posat èmfasi en què aquesta no és l’única promoció que hi ha prevista, sinó que n’hi ha algunes més magnificades com la prevista a la zona del Pui, on hi haurà una urbanització “tres vegades la de la Gonarda”.

Amb Seny vol conscienciar del mal que el creixement urbanístic desmesurat fa a l’entorn de la parròquia i del país.