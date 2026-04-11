FGC posa en marxa el Passaport Turistren amb l’inici de la temporada del Tren dels Llacs

El nou Passaport Turistren, per a viatjar amb els transports turístics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), s’ha posat en marxa aquest dissabte coincidint amb la primera circulació de la temporada 2026 del Tren dels Llacs. Aquest nou suport agrupa per primera vegada sis dels vuit transports turístics que gestiona FGC: Tren dels Llacs, Tren del Ciment, Cremallera i funiculars de Montserrat i Cremallera de Núria i a partir del primer viatge les persones usuàries disposen de descomptes de fins al 20% per a poder viatjar en el següent transport turístic que escullin. El Passaport Turistren neix per a incentivar la descoberta del patrimoni natural i ferroviari de Catalunya a través dels trens històrics de la companyia i reforça el compromís d’FGC amb la dinamització econòmica del territori.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, acompanyat del subdirector de Serveis Turístics Ferroviaris d’FGC, David Ros Sánchez,i del gerent d’FGC Rail, Ramon Vall Canosa, ha presentat avui a l’estació de Lleida-Pirineus aquest nou suport “que ens permetrà donar a conèixer tots els transports turístics, que ja tenen molt bona acollida perquè tenim una gran demanda, i oferir alhora un nou servei amb descomptes per a les persones que els agrada l’experiència del viatge amb un tren històric”.
Ruiz preveu “una molt bona temporada del Tren dels Llacs i, en general, per a tots els transports turístics de Ferrocarrils, amb molt turisme interior. Ja ho hem vist a l’hivern i preveiem que l’estiu també serà de molt bo. Amb els transports turístics hem arribat a l’1.200.000 persones i esperem arribar al milió i mig amb tota l’oferta que tenim i l’impuls del Passaport Turistren”.
De fet, la Setmana Santa ja ha sigut molt bona per als transports turístics que ja estan en marxa, amb increments del 9% al Cremallera i funiculars de Montserrat, un 17% al Cremallera de Núria i un 58% al Tren del Ciment, respecte la Setmana Santa de l’any passat. “Això ens fa ser optimistes perquè tenim indrets emblemàtics i paisatges espectaculars per descobrir amb els trens turístics de Ferrocarrils”, ha reblat.
El nou passaport és digital i el seu funcionament és molt senzill: qualsevol persona que compri el bitllet per a algun dels sis transports turístics inclosos en el passaport rebrà al seu correu electrònic un enllaç on registrar-se i aconseguir el seu passaport digital, on s’aniran segellant els viatges i s’obtindran els descomptes. El 31 de desembre de 2027, les persones que hagin completat el recorregut pels sis trens turístics rebran un obsequi commemoratiu de la marca i entraran en el sorteig d’un premi.
Calendari i recorregut del Tren dels Llacs
Les persones que avui han realitzat el primer recorregut amb el Tren dels Llacs han rebut ja la informació d’aquest nou suport. Aquest tren turístic d’FGC que comença avui la temporada circula entre la Plana de Lleida i el Prepirineu i travessa alguns dels paisatges més impressionants i singulars de Catalunya i per espectaculars congostos.
Per a aquest 2026, el Tren dels Llacs té previstes 29 circulacions: el Tren Històric realitzarà 23 viatges i serà tots els dissabtes des d’avui, 11 d’abril, i fins al 27 de juny, i tornarà a circular del 22 d’agost al 31 d’octubre. I el Tren Panoràmic farà 6 viatges entre el 4 de juliol i el 8 d’agost.
Durant el recorregut, un guia turístic a bord del tren va explicant a les persones usuàries tots els detalls del recorregut i del paisatge així com de la història d’aquest tren turístic que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), amb el suport de la Diputació de Lleida i l’Autoritat Territorial de Mobilitat de Lleida.
El Tren dels Llacs transcorre per la vora dels rius Segre i Noguera Pallaresa, des de Lleida fins a La Pobla de Segur. Travessa les comarques del Segrià, la Noguera i la zona de muntanya del Montsec fins a arribar al cor del Pallars Jussà, passant per paisatges espectaculars.
Un cop deixa enrere el riu Segre, entra a formar part de la conca del riu Noguera Pallaresa, on es poden observar els embassaments i el Montsec i finalitza el recorregut a La Pobla de Segur. Durant el trajecte, de dues hores aproximadament i 89 quilòmetres, el Tren dels Llacs travessa 4 llacs, 40 túnels i 75 ponts, oferint als passatgers vistes panoràmiques úniques.
Durant el recorregut, es pot sol·licitar la parada facultativa a Tremp i Cellers, o bé fer-lo al complet fins a la Pobla de Segur.
Activitats complementàries al territori
Un cop s’arriba a la Pobla de Segur, les persones visitants tenen diverses opcions per explorar la vila. D’una banda, el Centre d’interpretació de Fauna i natura dels Pirineus, situat a l’antiga Estació de la Pobla de Segur, on donen a conèixer alguns dels atractius culturals, naturals i paisatgístics que ofereix el territori, així com propostes d’activitats lúdiques i esportives per a gaudir-ne tot l’any.
Es pot visitar també l’Espai Raier, el Molí de l’Oli i la Casa Mauri, o la Fàbrica de Licors Portet, així com passejar pels carrers històrics de la Pobla de Segur abans de tornar a agafar el tren.
Una altra parada recomanada durant el recorregut és el municipi de Salàs, on destaquen les botigues museu, una proposta museística singular que consisteix en la recreació de botigues i espais d’època a partir de l’exposició i divulgació dels béns de consum quotidians generats des de la segona revolució industrial (segona meitat del segle XIX) fins a les acaballes del franquisme (finals dels 70). Aquest any s’hi incorpora el nou espai de l’estudi fotogràfic, el Museu Salàs de Pallars i la Torre de Barta.
A Tremp, les persones visitants poden gaudir de l’Epicentre, el Centre de visitants del Geoparc Orígens, el punt neuràlgic de la informació turística de la comarca i l’espai on s’expliquen els valors del seu patrimoni cultural i natural. Ofereix una experiència atractiva d’oci cultural, mostra els atractius de la comarca i motiva els visitants a descobrir paisatges, llegat històric, recursos, productes i serveis.
També es pot visitar el Museu Hidroelèctric i la central de Capdella, o el Museu de la Sal, a Gerri de la Sal, on encara es pot veure com era antigament el sistema d’extracció.
Bitllets i reserves
El bitllet del Tren dels Llacs permet l’anada i tornada el mateix dissabte. Així mateix, hi ha l’opció de retornar a Lleida durant els sis dies següents a la circulació comprada, amb el tren de línia regular, amb el mateix bitllet del Tren dels Llacs.
Els bitllets per al Tren dels Llacs es poden adquirir anticipadament a través de la botiga online, accessible també des del web turistren.cat, el portal que aglutina tota l’oferta de transports turístics de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.