i&i Serveis presenta moltes novetats de Halloween i Nadal a la 46a Fira d’Andorra la Vella

L’empresa d’inclusió sociolaboral de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM), i&i Serveis, tornarà a ser present a la 46a Fira d’Andorra la Vella, consolidant la seva participació per cinquè any consecutiu a l’apartat d’empreses. L’estand estarà ubicat al recinte del Parc Central, en el número 20, i comptarà amb el patrocini d’Andbank.
Durant tot el cap de setmana, els visitants podran conèixer de prop les cinc línies de negoci de l’empresa: els articles promocionals i de regal amb la marca pròpia ilú, el servei de missatgeria i reciclatge, la destrucció confidencial de documents, els serveis a mida per a empreses i el servei de càtering BdGust. Aquesta diversificació de serveis respon al compromís d’i&i Serveis amb la inclusió laboral i la sostenibilitat, oferint llocs de treball que responen a les preferències de les persones i aportant solucions útils i responsables tant per a empreses com per a particulars.
Com cada any, i&i Serveis presentarà els nous articles per a les campanyes de Halloween i Nadal. Entre les propostes destaquen les decoracions per a l’arbre de Nadal, com gnoms, galetes de gingebre i petits arbrets decoratius, així com les decoracions de sobretaula, que inclouen nous arbres, gnoms i carabasses de Halloween. També es presentaran les noves tasses amb dissenys nadalencs, pensades per a regalar o per a decorar espais amb calidesa i esperit festiu. A més, de cara la campanya de Nadal, i&i Serveis també estrenarà un nou catàleg de postals.
Una altra novetat destacada és la línia de marxandatge personalitzada que s’ha elaborat per als diferents punts de venda en museus. Cada article ha estat dissenyat per a representar un dels espais culturals del país: l’Espai Columba, el Museu Casa d’Areny-Plandolit, el Museu Casa Rull, el Museu Nacional de l’Automòbil i l’Església de Meritxell. Aquesta col·lecció exclusiva reforça el vincle entre cultura, identitat i inclusió.
Actualment, l’empresa d’inclusió sociolaboral de l’FPNSM dona feina a més de 80 persones amb discapacitat, contribuint activament a la millora de la qualitat de vida i a la igualtat d’oportunitats.