Vall de Núria es converteix en capital europea de la restauració ecològica

L’estació de muntanya de Vall de Núria, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), acull durant els pròxims tres dies (22, 23 i 24 d’octubre) el XI Congrés de Bioenginyeria del Paisatge, organitzat per l’Associació Espanyola d’Enginyeria del Paisatge (AEIP) i la European Federation for Soil Bioengineering (EFIB). El congrés compta amb el patrocini del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser i el Consorci dels Espais d’Interès Natural del Ripollès (CEIN Ripollès) i la col·laboració d’FGC, Projecte Boscos de Muntanya i l’Hotel Vall de Núria.
El congrés reunirà experts i professionals per a debatre sobre les solucions basades en la natura i el seu paper en la restauració ecològica i la lluita contra el canvi climàtic, en el marc del nou Reglament Europeu de Restauració de la Natura. Amb l’objectiu de restaurar el 20% de les zones terrestres i marines abans de 2030, l’esdeveniment posarà el focus en la importància de la bioenginyeria del paisatge per als ecosistemes naturals i humanitzats, des de boscos i rius fins a entorns agrícoles i urbans.
Per primera vegada, l’atenció no se centra únicament en boscos, rius, aiguamolls o la xarxa Natura 2000, sinó també en ecosistemes humanitzats com l’agricultura, la silvicultura i el medi urbà. En aquest context, la bioenginyeria del paisatge es presenta com una disciplina fonamental per a afrontar aquests reptes.
El congrés s’estructurà en diverses ponències i presentacions. Així mateix, també s’ha organitzat, dijous 23, a partir de les 13.45 hores, una visita en una actuació de bioenginyeria per a mostrar de forma pràctica quines són les característiques d’aquest tipus de treballs. Es tracta en concret d’una actuació impulsada pel Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser per a estabilitzar un talús a la zona de l’estació de Vall de Núria.