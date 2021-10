Identificades i condicionades 16 rutes de BTT i d’ e-bike per atraure turisme esportiu

Andorra Turisme conjuntament amb els set comuns han condicionat i identificat 16 rutes per a bicicleta de muntanya i e-bike, un projecte que s’inclou dins del programa Infoturisme i que ja fa mesos que està en funcionament tot i que avui s’ha realitzat la presentació oficial a Ordino.

El director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres juntament amb el conseller de Turisme del Comú d’Ordino, Jordi Serracanta i el Product Manager de Pro Riders, Òscar La Cueva, han explicat els detalls d’aquesta iniciativa.

Amb el doble objectiu de captar turistes aficionats a la BTT i també, per donar resposta a l’augment de practicants d’aquesta modalitat al nostre país, Andorra Turisme i els set comuns han realitzat un seguit de treballs de millora i condicionament de diferents rutes ja existents tot convertint-les en itineraris que compleixen amb els criteris establerts per l’IMBA (International Mounatin Bike Association).

En aquest sentit, s’han senyalitzat els diferents camins amb un sistema de codificació internacional que permet als usuaris foranis conèixer amb antelació el nivell de dificultat de les rutes i també ofereix seguretat a tots aquells que vulguis recórrer la ruta, ja que la identificació és reconeguda internacionalment.

Rutes de BTT per a tots els nivells

En concret es tracta de 16 rutes, 10 de les quals són difícils, tres de fàcils, dos de molt difícils i una de molt fàcil que es troben repartides per tot el país. Cada parròquia n’ofereix entre una i tres i tots els recorreguts es poden consultar a través de la pàgina web de www.visitandorra.com i també a través dels webs de cadascun dels comuns.

Les rutes estan pensades per practicar les modalitats d’enduro i cross–crountry a part de descens. A més, en oferir diferents nivells de dificultat, n’hi ha que permeten ser una opció per a realitzar en família i d’altres per posar a prova la resistència física.

A l’inici de cada ruta s’ha instal·lat un cartell informatiu on es detalla el recorregut i també, s’ofereix un email de contacte per tal que els usuaris puguin fer arribar les incidències que hi puguin trobar.