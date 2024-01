Horòscop del 29 de gener al 4 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Parlar de les coses us pot ajudar molt a trobar solucions ràpides, no cal que us guardeu les vostres preguntes, és millor que les feu i sortireu de les incògnites que us atabalen. De fet poder parlar us donarà més seguretat i tranquil·litat, i si esteu en temps d’exàmens us anirà de perles saber-ho tot. També us anirà força bé en tema de diners, cosa que és d’agrair si sempre aneu just a la fusta per a pagar-ho tot.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

És molt possible que en el tema de diners us avisin una mica des de fora ja que sembla que esteu perdent el control, cosa no gaire normal en vosaltres, però que de vegades pot passar. Aniria molt bé que abans d’embolicar la troca intentéssiu mirar en què pot acabar tot plegat. Per altra banda, tindreu alguna alegria per part d’alguna persona gran del vostre entorn, us ajudarà a posar seny.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

No sé com us ho fareu però demostrareu una serenitat i una enteresa impressionant davant les situacions compromeses cosa que us donarà un punt a favor vostre de cara a la feina i als estudis, ara bé heu de mirar de mantenir aquesta postura per a poder aconseguir el que realment aneu a buscar, ja sigui mantenir o aconseguir una feina, o bé aprovar algun examen complicat, heu de ser responsables.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La sort us acompanyarà en gairebé tot el que feu i això no passa sovint, heu de mirar d’aprofitar-ho. No us estranyi que tingueu ganes de canviar la manera de vestir, o de pentinat perquè hi haurà novetats i punts molt originals que us afectaran fort. Per altra banda hi haurà molt bona relació amb els pares, cosa que us donarà molt bon rotllo a casa i us permetrà fer una mica més el que vulgueu.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Necessitareu trencar amb la rutina i fer tot allò diferent que us crida l’atenció, a part de que us anirà molt bé fer-ho, heu de saber que us fomentarà molt la creativitat, o sigui que no us adormiu i a descobrir tot el que faci falta. Amb el tema que la cosa estarà més difícil és en la qüestió de parella, sembla que les coses no van massa bé, demostreu massa caràcter i heu d’aprendre a afluixar una mica.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La vostra capacitat de comprensió us donarà un aspecte molt seriós, ara bé, això només serà aparent ja que no deixareu ni un racó per visitar i una festa a la que anar si es presta la situació i és que no teniu ganes de deixar que res us desanimi ni que res us estronqui el vostre bon rotllo. El vostre romanticisme i la vostra capacitat per a animar als demés serà admirable, cal que la feu molt.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

La gent us considerarà interessants i per aquest motiu es bolcaran cap a vosaltres per a conèixer més com sou i què penseu, o sigui que no us estranyi que us facin un munt de preguntes que no venen al cas. Si voleu les contesteu i si no passeu de tot que en teniu tot el dret. Per altra banda haig de destacar la facilitat de que les coses us treguin de polleguera, i haureu de mirar de controlar-vos per a evitar problemes.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Els amics us seran de molta ajuda i aconseguiran que passeu uns dies genials fent que recordeu temps passats i donant alegria al vostre voltant fins al punt de que us oblidareu de les vostres obligacions, cosa que no està massa bé, però que pot passar, intenteu mantenir les coses allà on han d’estar, sobretot a la feina o en els estudis si és el cas. Però no deixeu d’estar contents i alegres.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Seran uns dies de molts canvis i força moviments inesperats, la cosa està en que necessiteu fer coses originals i a casa us donaran ganes de renovar un munt de coses també. Si podeu, endavant i, sinó, agafeu idees per un altre dia. No hem de descartar la gran necessitat de fer coses amb els amics i la gent que viu lluny del vostre costat, però que aprecieu molt, aquests també contribuiran amb moviments.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Estareu molt pendents de la vostra salut i de la dels que us estimeu, i és que us està afectant molt el que aneu veient arreu i tot us fa pensar que vosaltres també podeu rebre, cosa que no és real, però que us fa patir sense que hi pugueu fer res. Heu de mirar de ser més objectius i no deixar-vos apoderar de la por. El patir i pensar negatiu amb les coses de la salut fa estar malament i no s’arregla res.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu molt romàntics i amb ganes de que us passin coses de pel·lícula, això no vol dir que passin, però també podeu mirar de provocar-les dissimuladament si convé, de vegades preparar el terreny pot posar les coses més fàcils. Però, el millor de tot és que no heu de patir per res, ja que la vida us somriu i les sorpreses poden ser com el pa de cada dia i la vostra alegria una cosa d’allò més natural.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Els diners sembla que volen quedar-se a casa vostra i la veritat és que no està pas malament que ho facin, a part de que no tindreu ganes de gastar i serà un altre motiu més pel que aniran creixent al piló, quan passen aquestes coses va bé per a fer-se un plantejament de com es porta el tema i de si cal fer una mica de bossa i guardar-ne alguns per a moments complicats que sempre n’acaben venint en un moment donat.