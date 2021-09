Horòscop del 27 de setembre al 3 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

La noblesa dels teus sentiments serà el que conquistarà, més enllà de les aparences i dels detalls externs. Setmana d’un humor immillorable. En el treball tindràs grans oportunitats només amb demanar-les. Serà com tenir una vareta màgica.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

T’alliberes d’un pes, pot ser que es tracti d’un llast del passat, d’una relació que no podia seguir endavant per falta d’il·lusió, estar sol t’anirà bé. Si has estat de baixa o vacances, tornar a incorporar-te a la feina necessita temps de readaptació.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

L’art de l’escaqueig no et servirà aquests dies, perquè hauràs de complir amb alguns compromisos familiars, accepta’ls amb humor. En el treball tot apunta que et sortiràs amb la teva i et donaran la feina que esperaves, però has de ser més discret.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Aquesta setmana, la lluna t’afectarà molt particularment, despertant la teva líbido i fent-te més vulnerable a les energies de l’amor. En el treball, una confusió de comptes o en documents importants podria provocar l’empipament d’una persona, revisa a fons els detalls.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Demostrar la teva sensibilitat i la teva empatia augmentarà la teva seducció i si a més despertes interès en aquesta persona que desitges conquistar ho tens tot guanyat. En el treball una distracció pot provocar un empipament, que solament resoldràs disculpant-te.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Perquè les teves relacions sentimentals funcionin, deixa de pensar si seran per a sempre, aquesta ansietat genera temor, pensa només en l’amor i confia en la teva parella. En el treball no podràs controlar-ho tot i si ho intentes t’equivocaràs, que cadascú carregui amb les seves iniciatives i errors.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Setmana de reconciliacions que afecten molts àmbits de la teva vida: la parella, els fills, el cap o els veïns. Tens l’ocasió d’aclarir malentesos, aprofita-la. En el treball encara que no ho vegis clar, no insisteixis i no forcis les circumstàncies.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

No et penedeixis dels detalls que pensaves tenir amb una persona que consideres especial, perquè en un moment donat et pot decebre. Li donaràs una lliçó de vida. En el treball quan un objectiu no es consolida és que en realitat no és bo per a tu.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Excel·lent moment per a alliberar-te de llastos passats. Albira un futur sentimental meravellós. L’amor et surt per tots els porus, gaudeix-ne. En el treball una petita discussió a mitja setmana no ha d’espatllar les teves relacions amb els companys de feina.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

T’espera una setmana esplèndida, repleta d’instants meravellosos i una trobada important. Dedica-li temps al cor. En el treball tot et surt bé, encara que el que hauries de revisar, són les relacions amb alguns companys, és bon moment per a solucionar-ho.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La teva especialitat són els monòlegs interiors però, si tens parella pot ser que aquesta es cansi dels teus llargs silencis, comunicar-te sempre ajuda no escatimis paraules i expressa el que sentis. En el treball tens moltes possibilitats d’aconseguir els teus propòsits, tingues fe.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Hauràs d’atendre massa gent aquests dies, quan tu també et mereixes atencions, per treure les teves debilitats a la llum no t’estimaran menys. En el treball observar, aprendre i callar són consignes que t’ajudaran a enfocar un problema sense sortir perjudicat.