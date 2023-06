Horòscop del 19 al 25 de juny

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Haureu d’anar molt amb compte amb els desplaçaments, ja que serà fàcil que us trobeu entrebancs, potser no us fareu mal però cal que estigueu al cas i sobretot que no feu imprudències. Per altra banda, us costarà molt poc parlar i expressar el que sentiu i es qüestió d’aprofitar-ho per a aclarir situacions sobretot emocionals tant amb parella com en família i amics. És bo arreglar malentesos.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estareu molt filosòfics, direu coses amb un sentit molt profund i fins i tot les vostres amistats pensaran que us ha passat alguna cosa especial i heu canviat un munt. No us heu pas de preocupar, ja tornarà tot a la normalitat, tot i que us podeu sentir molt còmodes amb el que sentiu. A part d’això estaria bé que decidíssiu que us ve de gust fer per a divertir-vos que us convé molt i sovint.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

A part que estareu amb el guapo pujat, també us afavorirà un aspecte misteriós que atraurà persones d’allò més interessants, ja cal que no perdeu ni un moment i que us espavileu a conèixer a tothom qui us sigui possible que segur que us valdrà la pena. Per altra banda algú gran de casa us farà patir una mica, potser no serà res important però us farà pensar que val la pena que compartiu moments.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Seran uns dies una mica complicats pel fet que semblarà que res no us surt a la primera i que a tot hi trobeu entrebancs. El primer que heu de fer és pensar en positiu, i si una cosa no surt és perquè no toca, ja sortirà més endavant, pot ser que no sigui el millor moment per a segons què. El millor que tindreu serà la facilitat de comunicar-vos amb gent important, o que tenen càrrecs importants que sempre va bé.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

No cal que feu plans per a anar enlloc perquè ja us els faran els altres i francament ja us anirà bé perquè us ho passareu de primera, la cosa és deixar-se portar i gaudir del que es vagi plantejant. Potser haureu de fer un esforç per a complir amb les vostres obligacions, però penseu que és pel vostre bé i que moltes vegades a la vida s’han de fer coses que no venen de gust però que són necessàries, paciència.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Et crisparàs molt ràpid, però, encara que costi, has de mantenir la calma. Segurament que està relacionat amb la visita que faràs, per aquestes dates de Sant Joan, a un amic del teu mateix signe. Tindrà molt mèrit aguantar-lo, però ja hi estàs acostumat des de fa anys. Si la seva dona el suporta, també ho podràs fer tu. Ànims, tu pots! Uns rebujitos seran la millor vacuna.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Vosaltres tindreu molt bons dies per a viatjar i, si podeu, heu de mirar de fer-ho perquè se us posaria d’allò més bé, bàsicament perquè un canvi d’aires seria perfecte. Si no podeu físicament, podeu viatjar mentalment que també va bé. Intenteu no enfadar-vos amb la mare que potser estarà una mica insistent i això us farà posar una mica nerviosos, mireu de no arribar a l’extrem, deixeu que digui i prou.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Vosaltres ja podeu vigilar amb els diners perquè al llarg d’aquests dies sembla que tenen ganes de marxar dels vostres dominis, cosa que no mola perquè després fan falta. Intenteu per la vostra banda tenir aquest tema controlat. També us haig de dir que seran uns dies una mica especials per a vosaltres perquè us voldran seduir, cosa que no passa sovint, allà vosaltres amb els resultats finals.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Ja us podeu apartar de qualsevol joc d’atzar, seria la vostra ruïna i la veritat és que no cal, per tant si teniu temptacions mireu de canviar d’idees i mireu sobretot de fer coses més constructives, com ara llegir, anar a caminar o fins i tot fer neteja a casa que sempre convé treure coses que no es fan servir perquè la veritat és que no hi fan res, només ocupar espai i fer nosa. Cada cosa té el seu temps.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Tot se us farà força pesat i l’única cosa que us farà sentir bé serà estar distrets amb les coses que feu per plaer, que consti que això ens passa una mica a tots però aquests dies us passarà a vosaltres d’una manera especial i una mica exagerada. També tindreu moments de nostàlgia i necessitat de tenir contacte amb els vostres fills o amb la mainada del vostre voltant, jugueu-hi si podeu.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Us agradarà molt gaudir de casa vostra i no fer res, bàsicament teniu ganes de descansar i això se us transmetrà amb una mandra força grossa i amb una lentitud destacable a l’hora de fer les coses. Ja sé que us costarà però heu de mirar de no aturar-vos massa que després encara costa més arriar. També s’ha de destacar la facilitat poètica que tindreu, ja podeu escriure el que us passi pel cap que serà genial.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Seran moltes les idees que podreu tenir aquests dies i la veritat és que seran interessants i de bon aprofitar, sobretot en el camp de la feina, per tant, heu de mirar de pensar i buscar solucions a les coses que no sabeu com enfocar i, així, els hi podreu trobar solucions bones. També és important que comenceu a planejar el que teniu ganes de fer per les vacances que sembla que queda temps però aviat seran aquí.