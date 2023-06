Un disseny de cabanes de pastor a l’Alt Pirineu, finalista dels XX Premis Catalunya Construcció

Cabana de pastor a l’Alt Pirineu (Foto: Col·legi d’Arquitectura Tècnica de Barcelona)

Un nou disseny de cabanes de pastors ha estat seleccionat entre els finalistes de la XX edició dels Premis Catalunya Construcció que atorga el Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (Cateb) en la categoria d’Innovació en la Construcció. L’objectiu d’aquests guardons és reconèixer l’esforç dels equips de professionals i empresaris que, amb el seu treball, “contribueixen a millorar la qualitat, la gestió, la sostenibilitat, la innovació i la seguretat de la construcció”. Els premis compten amb el suport del Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya i d’Arquinfad.

El nombre de candidatures presentades en totes les categories d’aquesta edició ha estat de 136. El jurat en va fer una primera selecció, a través de la qual van sorgir les 23 propostes que optaran als premis. Es reparteixen de la manera següent: Direcció d’execució d’obra (4), Direcció integrada de projecte (2), Coordinació de seguretat i salut (3), Innovació en la construcció (5), Rehabilitació patrimonial (4), Rehabilitació funcional (3) i Rehabilitació energètica (2). Aquesta darrera subcategoria s’estrena en aquesta edició dels premis.

Pel que fa a les candidatures finalistes, bona part de les obres es troben ubicades a Barcelona, però també en altres poblacions catalanes com Vic, Olot, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat del Vallès o Perelada (Alt Empordà).

També se situen en poblacions de l’Àrea Metropolitana com Gavà, l’Hospitalet, Cornellà, Sant Feliu i Esplugues de Llobregat. La tipologia i dimensió dels treballs és diversa i representen una bona mostra de la qualitat de les obres aconseguida pels equips tècnics catalans durant els anys 2021 i 2022, un període que encara va comportar dificultats tant per a les persones com per al dia a dia professional.

En aquesta XX edició dels Premis Catalunya Construcció també s’atorgarà un guardó al treball final de grau per als alumnes de les escoles d’arquitectura tècnica i edificació, així com el Premi Especial a la Trajectòria Professional.





Qualitat de l’obra construïda

Els Premis Catalunya Construcció van més enllà dels valors arquitectònics dels projectes de referència i posen l’èmfasi en la qualitat de l’obra construïda, els mètodes i processos d’execució i en la tasca professional duta a terme pels equips tècnics, que sovint tenen una composició multidisciplinària.

Durant el mes de juny, el jurat valorarà les candidatures finalistes per a determinar els guanyadors d’aquesta edició, la identitat dels quals es donarà a conèixer en el transcurs de la Nit de la Construcció, la gran trobada anual oberta a tots els professionals del procés constructiu, que se celebrarà el 29 de juny vinent. Els guanyadors rebran la reproducció d’una escultura dissenyada pel poeta Joan Brossa, a més d’un diploma acreditatiu. Tots els candidats finalistes obtindran també el seu diploma en el transcurs de la cerimònia de lliurament dels premis.





Jurat dels Premis Catalunya Construcció

El jurat de la 20a edició dels Premis Catalunya Construcció està format per Teresa Arnal i Vidal, arquitecta tècnica, coordinadora de seguretat i presidenta del Consell de l’Arquitectura Tècnica de Catalunya; Miquel Espinet i Mestre, arquitecte; Anna Ortega i López, arquitecta tècnica i màster en arquitectura i sostenibilitat; Xavi Martínez i Tomeo, enginyer industrial; Josep Lluís Gil i Bengoa, arquitecte tècnic i project manager; Natàlia Crespo i Belmonte, arquitecta tècnica, coordinadora de seguretat i comptadora de la Junta de Govern del Cateb; i Celestí Ventura i Cisternas, president del Cateb i alhora president del jurat.

Els professionals interessats i el públic en general poden seguir el procés de valoració de les candidatures a través del web del Cateb.