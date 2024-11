Horòscop del 18 al 24 de novembre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Teniu molt bons dies per a viatjar, si us ve de gust, o si us deixen, que amb això també s’ha de comptar. Per altra banda tindreu una capacitat molt maca de convèncer a la gent perquè siguin més feliços i aprenguin a riure més que de costum, tindreu la facilitat d’animar i alleugerir penes de persones que viuen a prop vostre. Aneu amb compte amb els diners que en gastareu més dels que us convé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

El vostre objectiu serà guanyar diners com sigui, i tot ve donat per un descontrol que vàreu patir fa pocs dies i que ara s’ha de solucionar, de totes maneres no tindreu massa problema per a arreglar-ho, sou capaços de posar-ho tot en ordre i, a sobre, encara guanyar-hi calés. També heu de tenir en compte que si sou mares o pares podeu tenir molt bons dies amb els fills, feu coses junts, us agradarà.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Gran part d’aquests dies els podreu dedicar als amics i, a més, us ho passareu molt bé amb ells fent les mil i una per a divertir-vos, fins i tot podeu conèixer gent nova de fora, a qui caureu molt bé, l’única cosa que us pot fer estar malament és el fet de discutir amb un conegut, o amic, per qüestió de diners, potser el que us molestarà és el fet que aquest personatge té molta barra i passa de tot.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

És probable que al llarg d’aquests dies tingueu un parell de sorpreses, una de cara al que seria el tema de l’economia, en el que fàcilment us poden donar un regal en forma de diners un sobre l’altre, que per cert us vindran de perles i, l’altre, de cara a que us podeu trobar a algú que fa temps que no veieu i us fa molta il·lusió de trobar-vos. Al menys serà fàcil que us sentiu a gust amb gairebé tot el que us trobeu.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Tot i que amb la parella hi poden haver moments molt variats d’estat d’humor, o sigui que tant estareu molt romàntics com de sobte us tirareu els plats pel cap, no hem de deixar de banda que també hi ha un atenuant molt bo, i és el fet de que el vostre cervell treballarà molt i trobarà solucions ràpides per a diferents problemes molt variats, aprofiteu l’ocasió i estareu més tranquils que mai.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot i que esteu molt susceptibles i tot us fa posar força dels nervis, heu de mirar de controlar-vos i no deixar que les coses se us escapin de les mans. Últimament us passa sovint que no hi ha res que us surti al vostre gust, però heu de tenir molta paciència i anar mirant sempre endavant. I, per cert, feu el favor d’estar alegres que el camp dels diners, encara que no us importi massa, pot tenir un creixement.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Teniu uns dies genials en el camp de les coses de plaer, senzillament us serà fàcil enamorar-vos i fer enamorar a qui vulgueu, el problema està en que això no durarà i en certa manera sols serà com un joc que us donarà vida i il·lusions al llarg d’aquests dies. Per altra banda tingueu en compte que la relació amb la gent us serà fàcil i cal que ho aprofiteu per a millorar la vostra vida, si més no una mica.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tot sembla que es va calmant dins de casa, les coses sembla que, fins i tot, tenen més sentit i la relació amb la família millora una mica més, el que heu de procurar és no esvalotar-vos per qualsevol cosa i tampoc deixar-vos arrossegar per un estat de nervis puntual. A part d’això tindreu moltes ganes d’arreglar la casa i deixar-ho tot més endreçat que mai i, això, que no és una cosa que us agradi massa de fer.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Teniu uns dies com no els havíeu tingut fa temps, us sortiran un munt d’idees i ganes de fer coses, no ho deixeu passar i us heu de moure que la vida són dos dies i els heu d’aprofitar, l’única cosa amb la que heu d’anar amb compte és el fet que el vostre estat d’ànims estarà com molt alterat i sensible, tant estareu molt contents com de sobte us vindrà tota la pena del mont, no us hi capfiqueu.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La veritat és que serà tot com una mica massa seriós, ja que tot us dona voltes en el tema de la feina, cosa que fins a cert punt ja està be perquè no ho teniu malament, però quasi que és com una mica massa avorrit i per ara mateix quasi que hi ha altres coses que us poden preocupar més. De totes maneres estigueu tranquils que ja hi haurà altres coses que també us aniran bé com ara la salut i l’amor.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Esteu en un núvol lligat al món dels sentiments, no és una bona situació per a vosaltres, ja que us esteu fent una idea equivocada de la vostra situació en el món de la parella, potser us hauríeu de fer un nou plantejament en aquest camp i mirar si la persona implicada realment té les mateixes intencions que vosaltres, si no és així haureu de prendre mesures per un altre costat i no encaparrar-vos-hi gens ni mica.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Aquests dies hi ha una cosa que heu de mirar de controlar i és el fet que, últimament, us dona la sensació que tot el que us passa és a conseqüència de plans maquiavèl·lics portats a terme per persones que us envolten i us afecten de manera negativa. Potser hauríeu de mirar de no ser tan complicats i pensar que potser només és la mateixa vida que us porta per situacions complicades que heu de saber afrontar.