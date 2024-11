Kevin Teixeira, rècord d’Andorra dels 400 lliures en piscina curta

Un primer pla del nedador andorrà, Kevin Teixeira (FAN)

El cap de setmana ha deixat un altre rècord d’Andorra més en natació. En aquest cas no ha estat a Madrid on s’ha disputat el Campionat d’Espanya, sinó a França, on Kevin Teixeira ha assolir el rècord d’Andorra dels 400m lliures en piscina curta. En concret, ho ha fet en el marc de l’Interclubs Toutes Catégories – Région Sud, on ha aconseguit aturar el cronòmetre en 3:55,61″, superant així la marca d’Hocine Haciane de 3:56,32″, vigent des de 2008.

Pelegrina, quart d’Espanya de 50m braça

Més enllà del rècord, l’actuació destacada de la jornada, en el marc del Campionat d’Espanya de piscina curta, ha estat la de Patrick Pelegrina que ha estat quart en la final dels 50m braça. El tricolor ha assolit una marca de 27.43″, quedant-se a només una dècima del podi.