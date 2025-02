Horòscop del 17 al 23 de febrer

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Tindreu un bon aspecte comunicatiu en el camp familiar i sobretot en relació amb el pare, ja cal que ho aprofiteu. Sabreu dir les paraules justes en el moment més indicat i això us pot permetre estar més a l’alçada, ja bé sigui a la feina com als estudis, si és el cas. Per altra banda, hauríeu de pensar una mica abans en voler fer alguna animalada, us podeu trobar amb alguna sorpresa que no us espereu.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

La sensibilitat serà el vostre fort i ja està bé, però heu de mirar de no agafar-vos les coses massa a la valenta perquè us fareu un bon fart de patir i tampoc és necessari. Heu de mirar de fer servir el que sentiu en el bon sentit, mirant d’arreglar el que veieu que no va bé i intentant recolzar a les persones que us trobeu que estan en un moment difícil, segur que els hi fareu un gran favor i ho tindran en compte.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Serà fàcil que tingueu algunes discussions a dins de casa i que vagin relacionades amb la parella, haureu de mirar de no perdre la calma i respirar abans de dir alguna cosa que pugi massa de to. Potser us serà difícil, però us heu de mirar de controlar. També us aniria bé sortir una mica perquè l’estat de nervis que porteu no és massa bo que diguem i si sortiu us esbargireu una mica que us convé.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Gairebé totes les coses voltaran sobre el pensament de la parella, si en teniu, per si tot va bé. I, si no en teniu, perquè heu de fer per a tenir-ne. Si us haig de ser franca amb els aspectes d’aquests dies gairebé és millor no moure pràcticament res i deixar que tot vagi fluint pel seu compte, ja que, per la vostra banda, sembla que no ho teniu massa bé per a arreglar massa coses, és millor deixar que facin els altres.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Necessitareu que us ajudin a prendre decisions, la cosa és que us atabalareu molt sense motiu i això us farà dubtar. Agafeu-vos-ho amb calma i tranquil·litat, no passa res greu, senzillament estareu més inquiets del normal. Per altra banda, la gent del vostre entorn familiar sembla que també es posen d’acord per a fer-vos dubtar més encara. Són aquells cúmuls de coses que fan perdre els nervis fàcilment.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

En el camp de les converses haureu de vigilar amb el que digueu, ja que al llarg d’aquests dies us serà molt fàcil ferir la sensibilitat de la gent que us estimeu i ho fareu sense voler, per tant, mireu d’anar amb compte i penseu-ho bé abans de dir alguna cosa que no cal. També va bé que sapigueu que seran uns bons dies per a moure coses en el camp de la feina i els projectes que tingueu, o sigui que ha treballar s’ha dit.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Estareu molt inspirats i tindreu molt bon rotllo amb els amics, cosa que us anirà la mar de bé per a poder-vos distreure una mica de les responsabilitats diàries i és que us convé fer alguna cosa per a desconnectar de la rutina i ara és el moment. No deixeu que la monotonia us envaeixi, feu coses diferents i rieu tant com pugueu, segur que us ho agraireu molt només de començar-ho a fer, tot va bé.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La vostra part creativa es despertarà molt aquests dies i les idees fluiran sense problemes, cosa que us anirà la mar de bé per a deixar-vos anar i somiar sense parar. Tot això és molt maco i realment s’ha d’aprofitar ja que no passa sovint, però heu d’anar amb compte i del que somieu o penseu no explicar-ne massa coses, és fàcil que algú, després, ho faci sevir per a fer-vos la punyeta i la veritat és que no cal facilitar-ho.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

El tema de parella serà una mica difícil aquests dies i sembla que la cosa es pot posar una mica d’esquena, el motiu pot ser perfectament una baixada d’autoestima que podreu tenir al llarg d’un parell de dies. Seria molt important que sabent el que ha de venir tinguéssiu clar que depèn de vosaltres mateixos el fet que això sigui més o menys greu. O sigui que ja ho podeu afrontar amb ganes i valentia.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Els diners us faran anar de corcoll i és que sembla que tenen ganes de posar-vos a prova en el camp de l’economia, despeses que no hi contàveu, pagaments que tarden més en arribar i un munt de coses que faran que us passeu aquests dies esperant si arriben o no arriben. Agafeu-vos-ho amb calma, sort que només seran pocs moments. Val més que mireu d’anar a fer una mica d’exercici, us anirà millor.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Estareu molt xerraires i amb ganes d’explicar-ho tot a tothom, què hi voleu fer, són coses que passen i que, de vegades, no es poden evitar. Encara que penseu en callar, qualsevol cosa us farà tornar a engegar i tornareu a parlar pels descosits. Ara bé, és molt fàcil que al llarg d’aquests dies aconseguiu fer que la gent de casa vostra us conegui millor i estiguin ben orgullosos del que heu estat fent.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

En tots els camps hi tindreu allò que en diem com un angelet de la guarda, perquè gairebé tot us sortirà força bé, i és d’agrair. En tots els terrenys menys en el de la parella, on les coses es mouran amb una certa desconfiança i, això, és mala cosa ja que després hi entra en joc la gelosia i sempre porta malestar. Mireu de deixar les coses tan clares com pugueu i no us poseu nerviosos.