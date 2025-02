La Federació ALLEM presenta la seva nova imatge corporativa

Foto de família en l’acte de presentació de la nova imatge corporativa de la Federació ALLEM (Diputació de Lleida)

La diputada d’Igualtat i Cooperació Internacional, Sandra Marco, ha participat aquesta setmana en la presentació de la nova imatge corporativa de la Federació ALLEM, una organització formada per 18 entitats de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran. A l’acte també hi han participat el regidor de Participació i Drets Civils, i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida, Roberto Pino; la delegada del Govern de Catalunya a Lleida, Núria Gil; el subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, i el president d’ALLEM, Joan Ramon Saura, i hi han assistit els diputats Marc Solanes i Antoni Carré.

Sota el lema ‘Sumem capacitats, teixim comunitat’, ALLEM reforça el seu missatge i compromís de lluitar per a aconseguir una societat més justa, sostenible i inclusiva. En la seva intervenció, Sandra Marco ha destacat que “la nova imatge que avui presenteu reflecteix la vostra evolució, però també la vostra essència: proximitat, compromís i voluntat de construir un futur millor per a tothom. Us animo a continuar amb aquesta empenta i amb aquesta dedicació que fa de la nostra demarcació un territori més humà, cohesionat i ple d’oportunitats per a tothom”.

També ha fet referència al suport que, des de la Diputació, “donem als vostres projectes i col·laborant per a garantir que totes les persones usuàries tinguin les mateixes oportunitats, independentment de les seves capacitats i circumstàncies”.

La Federació ALLEM està formada per 18 entitats de Ponent, l’Alt Pirineu i Aran, que treballen amb persones amb discapacitats, problemes de salut mental o altres situacions de vulnerabilitat, a la qual es dediquen 3.000 professionals que ofereixen els seus serveis a 6.400 persones, de les quals 3.780 són persones amb algun tipus de discapacitat, la majoria amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament.