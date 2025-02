Juan Juncosa

Segons la RAE (Reial Acadèmia Espanyola) diu: 1. En la psicoanàlisi: Part de la personalitat, parcialment conscient, que es reconeix com jo, i actua com a intermediària entre els instints, els ideals i la realitat. Segons Freud, l’ego adapta els nostres desitjos a la realitat. 2. Autoestima excessiva. Té tant d’ego que no accepta les crítiques. És a dir que l’ego és el jo i com ens percebem nosaltres mateixos davant la societat.

Avui he tingut un somni. He somiat que em tractaven d’una manera que no m’agradava. Ho vaig dir i em vaig queixar a la persona. Després la persona em va donar les explicacions pertinents sobre que mai va ser la seva intenció, però que s’havien de fer les coses així. Certament, ho vaig entendre perfectament, però vaig començar a comportar-me malament, fins i tot entenent-ho em portava malament amb aquesta persona.

Llavors en el somni sortia una part meva, que no sabria explicar i veia aquests jo des de fora de manera incrèdula. No podia entendre el meu propi comportament. Vaig poder parlar amb el meu jo real i explicar-li que el que feia no estava bé i era pitjor sabent que sabia que no estava bé. Li pregunto per què ho feia. Em va dir que no sabia per què. Llavors el meu jo extern ho va veure. Era una mescla de gelosia, reclam d’atenció i coses confuses. NO PERMETIS AL TEU EGO DOMINAR LA TEVA VIDA. I mai et deixis per dir, un t’estimo, una disculpa, o una floreta.





Tots els articles a www.juanjuncosa.com.