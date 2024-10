Horòscop del 14 al 20 d’octubre

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Aquests dies seran molt bons per a aclarir temes amb els amics, si teniu algun problema amb els vostres sentiments de cara a algú, ara, és el moment de saber el punt de confiança i de lligam entre vosaltres, però, sobretot, heu de mirar de no confondre amistat amb l’amor passional. També se us marca una possible ruptura en tema emocional, però amb amants, si en teniu, estareu bé amb la parella fixa.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Sembla que a vosaltres totes les coses us surten bé, sobretot en l’aspecte de crear, ara bé en el tema de parlar la cosa ja canvia, tindreu la tendència a dir el que no toca en el moment més inadequat i, això, pot ser un problema, per tant, ja sabeu, mireu de fer sense dir massa coses i quan parleu mireu de ser una mica breus, us estalviareu malentesos i problemes posteriors.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Haureu d’anar molt en compte amb el que digueu, perquè sense voler us posareu amb la imatge dels que us estimeu i pot ser que això no els agradi gaire. Estaria bé que us guardéssiu l’opinió i dirigíssiu la vostra energia a tenir més contacte amb la figura de la mare, que sembla que la tindreu molt present i de bon rotllo. Però, una mica preocupada per com esteu fent les coses, escolteu-la que anirà millor.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tot i que us podeu enfadar o enfrontar als vostres germans o amics més propers, no patiu, no serà res gaire greu, només serà excés de tensió i explosió momentània. Heu de tenir molt present que el que val la pena aquests dies és la vostra facilitat de lligar i la vostra manera de fer de cara a les coneixences en general, no us estranyi que feu amics nous i què en vàries ocasions sentiu coses especials sense voler.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Les coses us poden anar molt bé en el camp de la feina, tindreu un sentit empresarial molt bo i directe, cosa que farà que fàcilment trobeu bons negocis per a fer. Estaria bé que si voleu vendre alguna cosa aprofitéssiu per a potenciar-ho aquests dies. Per altra banda, en el camp dels germans podeu tenir de tot, moments molt emotius i sentimentals i moments xocants com si parléssiu dos idiomes diferents.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Hi haurà molt bona relació entre vosaltres i els vostres fills, si en teniu és clar, s’ha d’aprofitar si és el cas. Pels que no en teniu la cosa estarà una mica embolicada en el camp dels amants, bàsicament us enamorareu massa ràpid i, això, us pot portar algun maldecap ben absurd, intenteu reflexionar abans de fer-ne alguna. De vegades és millor comptar fins a deu i pensar els pros i els contres.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Necessitareu l’opinió de la gent que us envolta i també de la parella, si en teniu és clar, perquè serà qui en certa forma us pot donar més seguretat en tot el que teniu ganes de fer. El problema que tindreu aquests dies és el fet de la responsabilitat massa a flor de pell, s’ha de ser responsable, però sense fer-ne un abús, tampoc cal patir desmesuradament, no cal fer-vos-hi mal. Heu de divertir-vos.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Us convindria mesurar les vostres reaccions, bàsicament perquè hi haurà moments força complicats del vostre caràcter amb alguns punts d’agressivitat que calen controlar, les coses a sang calenta poden ser massa radicals i és millor pensar abans de fer i de dir alguna cosa que no toca. La gran sort és que si potencieu el vostre instint seductor el punt de l’agressivitat es veurà anul·lat per la felicitat.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

No tindreu massa ganes de viatjar, tot i així, si ho heu de fer, no patiu que tot està bé per a poder-ho fer, el més probable és que us estiri quedar-vos a casa i, sobretot, que el que tingueu és molta mandra. Al llarg d’aquests dies l’estil del sofà i el comandament serà el vostre preferit, deixeu-vos portar que, de tant en tant, va prou bé fer el gandul, ara bé no us hi acostumeu que després costa arrancar.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

És molt possible que us sentiu com a peix a l’aigua amb totes les coses que feu i que fàcilment trobeu la manera de fer sentir bé a la gent que teniu en el vostre entorn, la vostra companyia serà una alegria per a tothom, seran dies de crear bon rotllo i de fer feliç arreu. També seran dies en què lligar no se us donarà gaire bé, però gaudireu de poder fer grans amistats lligades a l’estranger.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Tothom es veurà capaç de donar-vos feina, si fos feina per a cobrar us diria molt bé, però seran d’aquelles feines de moltes gràcies i prou, que no està malament de fer-les, però que heu de mirar que no abusin de la vostra bona fe. Per altra banda, us haig de dir que en el camp de la salut les coses pinten força bé per a vosaltres, si teniu una mica de refredat sembla que la cosa millora per moments.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

A vosaltres, les coses us van molt lligades en el camp de la parella, tema que només farà que donar voltes dins del vostre cap i cal que freneu una mica els pensaments perquè la tendència és de veureu tot malament i, en realitat, tampoc hi està tant. Si podeu mireu de fer alguna sortida i, si pot ser cap a la platja, millor que millor, perquè us fa falta l’aire del mar i si podeu endinsar-vos una mica a l’aigua, feu-ho.