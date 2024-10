Frank Porté tanca dues temporades molt positives a l’F4 francesa

En primer terme, el pilot andorrà, Frank Porté (ACA CLUB)

Frank Porte Ruiz, que venia de l’entorn digital – sim Racing, ACA eSports – va arribar a principis de l’any 2023 a les files de l’FFSA (Fédération Française du Sport Automobile) per a competir al Campionat de França d’F4 certificat per la FIA, encara que no tenia experiència en aquest nivell, ha realitzat progressos notables en només dos anys. El pilot andorrà va demostrar que és capaç de guanyar i lluitar regularment pel podi.

L’última prova de la temporada 2024 va tenir lloc a Le Castellet, al circuit Paul Ricard els dies divendres 4, dissabte 5 i diumenge 6 d’octubre. Va aprofitar la jornada de proves privades de dijous per a millorar el comportament del cotxe.

També va marcar el sisè temps en una de les sessions al final del dia. Desafortunadament, no va aconseguir el seu objectiu d’estar entre els deu primers durant la classificació oficial a causa d’un cotxe amb algunes dificultats per a conduir. Porté comentava: «Ràpidament vaig sentir vibracions al cotxe, a causa d’un problema d’equilibri de les rodes. No el vaig poder col·locar com volia. Vaig haver de conformar-me amb el lloc 14 a les graelles de sortida per a les curses 1 i 2. Els meus dos millors temps van ser gairebé idèntics, però vaig poder sortir novè a la cursa 3».

Autèntic especialista en sortides reeixides, l’aspirant andorrà va confirmar la seva reputació guanyant diverses posicions des de la sortida de la Carrera 1, fet que li va permetre sumar punts per al 8è lloc. Frank Porte no va tenir l’oportunitat de repetir la seva actuació a la Cursa 2, el pilot andorrà comentava: «Desafortunadament un lleuger contacte va danyar la carrosseria davantera del meu cotxe. Quan em vaig adonar que les meves esperances de tornar al top 10 s’havien esvaït, vaig preferir tornar a boxes per a conservar els meus pneumàtics per a la Cursa 3. Desafortunadament, la pluja va arribar el diumenge i em va fer perdre tots els beneficis d’aquesta estratègia».

En aquestes condicions, la visibilitat reduïda i la pista relliscosa van limitar les possibilitats d’avançament, però Frank va insistir a posar fi a estil passant del 9è al 6è lloc. Sens dubte podria haver millorat encara més aquesta classificació si el cotxe de seguretat hagués estat a la pista menys temps durant les primeres voltes. «Només em va faltar un punt per a aconseguir la sisena posició a la classificació final del Campionat de França de Fórmula 4. Alguns problemes tècnics em van penalitzar en determinades carreres i em van impedir lluitar per un top 4 final que estava al meu abast. Però quan analitzo el progrés realitzat, sorgeixen molts elements positius d’aquesta temporada, durant la qual vaig pujar al podi quatre vegades, inclosa una vegada al primer esglaó».

«M’agradaria agrair a totes les empreses i entitats que m’han donat suport durant aquests dos anys. També totes les persones que m’han donat suport i la meva família per aquesta excel·lent temporada d’F4 que va acabar en setè lloc. Gràcies a aquest progrés i als meus resultats, s’haurien d’obrir davant meu nous reptes per al 2025 en l’esport del motor».





Classificació del campionat després de Paul Ricard

1 Kato 280 pts, 2 Stevenheydens 274 pts, 3 Caranta 266 pts, 4 Kieffer 116 pts, 5 Bernier 116 pts, 6 Caretti 111 pts, 7 Porté Ruiz 111 pts, 8 Maassen 79 pts, 9 Estre 69 pts, 10 Roussel 62 pts, 11 Doyle-Parfait 62 pts, 12 O’Grady 56 pts, 13 Megna 48 pts, 14 Caldaras 35 pts, 15 Leung 33 pts, 16 Schulz 28 pts, 17 Munoz 28 pts, 18 Dorison 21 pts, 19 Borgna 1 pt.





Amb la vista posada a València

Frank Porté és el primer pilot que durant l’any 2023 i 2024 va combinar els dos universos de l’automobilisme, real i digital, en una sola disciplina: tot un any a F4.

L’andorrà, que només té divuit anys, ha passat per l’ACA eSports ACADEMY, es va incorporar a l’ACA eSports TEAM, durant la temporada 2023 va començar a competir en el prestigiós campionat francès FFSA F4, i, enguany, ha completat un calendari esportiu molt exigent, disputant el campionat de l’F4 francesa, competint en un calendari d’F4 digital a la plataforma iRacing, i està a punt de tancar el seu treball representant Andorra als FIA MOTORSPORT GAMES, que es disputaran del 23 al 27 d’octubre, a la ciutat de València, Espanya.

Per a aquesta edició, al FIA ha convocat a pilots d’un total de 26 disciplines. Porté competirà concretament en la disciplina d’automobilisme digital, en F4, en la plataforma iRacing. L’organització ja ha confirmat la llista d’inscrits i Porté integra la graella d’un total de 60 pilots. El traçat triat per a l’organització per a la competició d’F4/iRacing, és el circuit belga Spa-Francorchamps. Les sessions de competició de sim Racing dels FIA MOTORSPORT GAMES es disputaran presencialment a la Ciutat de les Arts, a València.