El Burgos s’imposa a l’FC Andorra per la mínima (1-0)

FC Andorra s’ha acomiadat d’una temporada que ha acabat amb uns últims partits totalment intranscendents en aconseguir l’objectiu de la permanència amb força jornades d’antelació. Aquest diumenge a la tarda, els de Carles Manso han perdut al Plantío, el camp del Burgos (1-0), en un partit en què els burgalesos s’han quedat amb la mel als llavis pel Play-off d’ascens a la primera divisió. La victòria del Castelló contra l’Eibar, ha impedit que els de Lluis Miquel Ramis juguin el pla-yoff.
El partit ha començat amb anades i vingudes per als dos equips. Lauti ha tingut la primera per als tricolors al minut 12. Un minut després, una jugada espectacular d’Álex Calvo la salvava el porter del Burgos, Ànder Cantero. De la seva banda, Josep Cerdà no ha trobat porteria per un pèl. El porter del Principat, Owono, ha fet una molt bona aturada al minut 24. Després, tornava a ser l’Andorra qui ho provava amb una rematada al pal de Villahermosa. I, en el minut 39, el Burgos s’ha avançat amb un gol de Morante. Amb l’1-0 s’ha arribat al descans.
A la segona meitat el Burgos ha sortit a no arriscar, a defensar-se, a aguantar la victòria que li servia per a les seves seves aspiracions de promocionar, fins que el Castelló ha remuntat a l’Eibar i l’ha deixat sense opcions de jugar el play-off d’ascens a primera. Al minut 76 Jesús Owono ha impedit el segon gol dels burgalesos. Al minut 90, Josep Cerdà, ha tingut l’última, però la rematada ha sortit fregant el pal. I, amb l’1-0 s’ha arribat al final del partit.
Final de temporada, doncs, amb l’objectiu de la permanència assolit.