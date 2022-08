Horòscop de l’1 al 7 d’agost

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Tot i que és molt possible que tingueu diferències de manera de pensar amb la figura de la mare seran uns dies molt propicis per moure coses que vagin relacionades amb el tema de diners, és important que estigueu atents i que busqueu la manera d’aprofitar la situació. Per altra banda, també és important que feu coses amb els amics, bàsicament perquè us poden aportar molts bons moments i això és bo.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Seran uns dies força bons per a vosaltres ja que les confluències astrològiques així ho indiquen, sobretot, el bon rotllo es relaciona en tema de parella però també en tema de feina i d’amics, no us podeu queixar. De totes maneres encara que els astres hi ajudin també hi heu de posar de la vostra part perquè si no les coses de vegades passen de llarg, o sigui que ja ho sabeu, poseu-vos les piles i a passar-ho bé.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Seran uns dies en els que necessitareu posar els punts sobre les is a la gent del vostre entorn, de vegades és necessari dir el que es pensa i, sobretot, fer saber que hi ha coses amb les que no hi esteu d’acord, és important no enfadar-se ja que parlant la gent s’entén i el diàleg és la millor eina per entendre’ns els uns amb els altres. Ho tindreu molt bé per viatjar si podeu feu-ho que us anirà bé.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Estareu molt emocionals i tot us afectarà més del compte però no heu pas de patir perquè hi haurà coses força positives que us faran estar molt bé, quedeu-vos amb aquestes i les que no siguin tan bones mireu d’oblidar-les ràpid. En el camp de la parella heu de mirar de tenir una mica de paciència i si podeu mirar de parlar estareu més bé i sortireu de dubtes, no quedeu en preguntar si cal.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estareu molt xerraires i la veritat és que no podreu callar ben res, i no està pas malament la única cosa que haureu de tenir present és a qui li dieu les coses que després pot ser un problema. També cal que sapigueu que haureu d’ajudar a alguna persona més gran del vostre entorn, estaria bé que ho féssiu amb alegria estareu més contents i la persona que ajudeu també estarà millor.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Moltes coses que us passin aniran força relacionades amb la família i no seran pas coses dolentes, poden ser bones i alegres, cosa que ja va bé. De totes maneres heu de tenir present que heu de posar-hi una mica de la vostra part a casa i ajudar a les feines de la llar i amb les coses importants que s’hagin de fer, que de vegades esteu massa pendents de les vostres coses i no recordeu que n’hi ha d’altres.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Tot anirà més lent del normal i només us caldrà tenir paciència per poder anar bé. Us trobareu en què heu d’estar una mica més concentrats del normal per poder solucionar les coses, tot plegat és perquè us distraieu massa i això us fa estar per masses coses i sense concentrar-vos amb el que realment necessiteu. És necessari que poseu una mica més d’esforç en centrar-vos i així tot anirà millor.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Anireu molt bé en el camp de la parella i les coses us poden ser molt entretingudes i divertides, només cal que vulgueu passar-ho bé. També és important que us mobilitzeu una mica més en el camp de la feina que el teniu molt abandonat i seria bo posar-hi més ganes. Tot i que entenc que ara tots només pensem en les vacances. No patiu que ja en podreu fer una mica de vacances però ara és bo treballar.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Podeu tenir uns dies bastant entretinguts sobretot en el camp dels amics on semblarà que tothom us recordi i vulgui parlar amb vosaltres. Només dependrà de vosaltres si teniu ganes de festa i ambient, o no. De totes maneres seria important que a part dels amics estiguéssiu pendents de la gent que treballa amb vosaltres perquè hi ha algú que necessitarà parlar i vosaltres sereu el seu referent.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

La mare us farà posar una mica dels nervis i és important que sapigueu mantenir les coses al seu lloc, no cal atabalar-se, és millor deixar dir i si cal esperar i parlar del tema més tard quan estigueu més tranquils, millor això que enfadar-vos. També us haig de dir que tindreu uns dies molt bons per poder lligar, sabreu dir allò que toca en el moment més adequat cosa que no passa gaire sovint.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

En el camp que estareu millor serà en el dels diners, cosa que ja us anirà bé, perquè també us convenien uns dies de tranquil·litat en aquest aspecte. Això no vol dir pugueu gastar sense miraments, sempre és bo guardar una mica pel dia de demà. Per altra banda, heu de mirar de cuidar-vos una mica que estareu una mica delicats en la cosa dels refredats, aquests canvis de temperatura no us van massa bé.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Directes clars i amb poques ganes de perdre el temps, així serà com us sentireu aquests dies i la veritat és que ja us anirà bé sentir-vos així perquè serà la manera de reaccionar bé davant els problemes que us afecten més ara mateix. No cal que us preocupeu només cal que us poseu en marxa i comenceu a canviar coses que no us agradin per d’altres que si que us agradin, així de senzill.