Ho sabies? Els beneficis dels semàfors de quatre colors en la mobilitat dels cotxes autònoms

La incorporació progressiva dels vehicles autònoms planteja nous reptes en la gestió del trànsit. Una de les propostes que s’estudia actualment és la introducció d’un quart color als semàfors, el blanc, pensat específicament per a millorar la convivència entre cotxes tradicionals i aquells que es condueixen sols.
El funcionament seria senzill: el verd, el groc i el vermell mantenen la seva funció habitual, mentre que la llum blanca apareixeria en interseccions per a indicar als conductors humans que segueixin el vehicle que tenen davant. Així, els cotxes autònoms es converteixen en una mena de guia col·lectiva, aprofitant la seva capacitat de càlcul i coordinació per a optimitzar la circulació.
Aquesta innovació aportaria diversos beneficis. D’una banda, reduiria la incertesa dels conductors en punts crítics com les cruïlles, facilitant decisions més ràpides i segures. De l’altra, permetria aprofitar al màxim el potencial dels cotxes autònoms, que podrien coordinar-se entre ells i transmetre instruccions indirectament als vehicles convencionals.
Encara es tracta d’una idea embrionària, però el plantejament mostra com la tecnologia pot transformar la mobilitat urbana.
Per Tot Sant Cugat