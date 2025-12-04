Espècies en perill d’extinció: Saltiró

Més de 32.000 espècies, incloent-hi vegetals, estan en perill d’extinció i algunes les trobaràs a faltar. El titular sembla graciós, però no ho és. Més de cinc mil espècies d’animals es troben amenaçades actualment. Quins animals estan en perill d’extinció a Europa? Espècies invasores de manera accidental o intencionada alteren la cadena tròfica. Podria ser l’espècie humana la propera a extingir?
La papallona saltiró (heteropterus morpheus) té les ales amb l’anvers gairebé negre amb petites taques fusionades de color groguenc situades a l’extrem. La femella té alguna taqueta més addicional. El revers de les ales posteriors és de fons groguenc amb taques arrodonides blanques vorejades de negre semblant un mica a les del caparrut aranès, però molt més vistoses i destacades. El seu grau d’amenaça és en perill d’extinció.
Hàbitat
- Es troba a zones de prats, clarianes o vores de boscos humits, sovint amb presència abundant d’aigua, sobre els 800 m d’altitud. Les erugues s’alimenten de diferents espècies de gramínies tot i que a Catalunya no es coneix amb seguretat de les que s’alimenta.
Distribució
- És una espècie que es distribueix des del nord de la península Ibèrica passant per gran part d’Europa central fins a les parts més orientals de l’Àsia. A la península Ibèrica, es una espècie restringida a les zones més septentrionals, principalment a la cornisa Cantàbrica, Navarra i molt localment el Pirineu català. A Catalunya, les dades més antigues d’aquesta espècie corresponen a l’any 1985 a la Val d’Aran. Segurament, l’espècie estigui en expansió per la comarca aranesa i l’hagi colonitzada recentment, ja que en els últims anys s’han localitzat més poblacions a altres indrets.
Informació extreta de Medi Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.