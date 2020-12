L’estudi ‘Aproximació a la política cultural d’Andorra’, un element més per al Llibre blanc de la cultura

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb la presidenta de la Fundació Privada Julià Reig, Déborah Ribas, han presentat aquest dimarts al matí Aproximació a la política cultural d’Andorra, un estudi en forma d’assaig sobre les polítiques culturals a Andorra. El treball, que s’ha desenvolupat durant l’últim any, ha anat a càrrec de Toni Gibert per encàrrec de la Fundació Reig i amb el suport del Ministeri.

L’objectiu del treball és poder conèixer com es reben les accions culturals per part de la població i com es gestionen des de les administracions públiques, les fundacions i altres agents culturals. L’estudi, que es pot consultar en línia, és “un dels eixos necessaris per a l’elaboració del Llibre Blanc de la Cultura”, ha expressat Riva. Així, la ministra ha insistit que l’assaig de Toni Gibert és un element més d’anàlisi que permet nodrir el Llibre blanc, que actualment ja es troba en la fase de redacció, i que serà un dels elements estratègics del Ministeri per definir les futures polítiques en matèria cultural.

Per la seva part, Déborah Ribas ha emfatitzat la importància de la col·laboració publicoprivada en favor de la cultura. “Tot el que suposi obtenir estudis i resultats al tomb d’aquest sector és un èxit”, ha expressat.

L’estudi, que s’ha presentat aquest dimarts, exposa una visió crítica i subjectiva de l’autor fruit d’un treball de recerca de caire quantitatiu i qualitatiu, de com es reben les accions culturals per part de la població i els seus visitants. En aquest sentit, Riva ha volgut agrair i posar en relleu la col·laboració de les administracions amb l’autor en tot aquest procés, que durant una colla de mesos ha treballat al costat dels equips de Cultura i ha trobat les portes obertes de les altres administracions de l’Estat. “He pogut accedir allà on volia i amb totes les facilitats possibles”, ha reconegut el mateix Gibert.

Segons el mateix autor, entrant en el detall, aquest estudi pretén ajudar els gestors culturals d’Andorra a prendre decisions i contribuir d’aquesta manera al creixement del sector, essencial per fomentar la cohesió i la identitat d’una societat tan plural com l’andorrana. L’assaig s’ha desenvolupat amb la participació activa del Govern, comuns, ambaixades, agents privats, indústries culturals, associacions, fundacions i el tercer sector no lucratiu. L’assaig s’estructura amb una introducció i una explicació amb antecedents i context on s’intenta definir la identitat cultural i el marc legal actual. L’estudi continua amb un estudi més concret i exhaustiu sobre la relació entre economia i cultura, i educació i cultura.

En les conclusions, Gibert té en compte de manera essencial els resultats de l’enquesta realitzada pel CRES i el Departament d’Estadística del Govern sobre els usos culturals. “A Andorra es genera molta cultura i es disposa d’un teixit cultural estable”, ha conclòs Gibert. Tot i això, ha ressaltat que seria positiu establir polítiques culturals a llarg termini i que comptin amb la participació activa de tots els agents culturals del país. És en aquest sentit que l’actor ha destacat com a “molt positiva” la iniciativa de ‘La Cultura no s’atura’, que ha agrupat el Govern i sis comuns per programar cultura arreu del país durant tres mesos.