En marxa la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals

Cristian Pons i Pere Pons presentant la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals (SFGA)

Disminuir i anticipar el risc d’incendis a l’entorn natural d’Andorra durant els mesos de més calor. Amb aquest objectiu es desenvolupa la campanya d’estiu de prevenció d’incendis forestals, que va començar el 17 de juny –el cap de setmana d’abans de Sant Joan– i que s’allargarà fins al cap de setmana posterior al Dia de Meritxell. Una data que es pot prorrogar en funció del seguiment constant que es desenvolupa per a conèixer l’evolució de l’estat vegetal.

Ho han explicat aquest dimecres el director del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, Cristian Pons, i el responsable de la secció forestal del Cos de Bombers, Pere Pons. Ambdós han destacat la importància de ser prudents en totes aquelles activitats que desenvolupen en el medi natural a l’estiu, i s’han referit a la implementació d’eines d’ajuda per tal d’establir procediments d’actuació.

En aquest sentit, Pere Pons ha explicat que actualment es compta amb el Butlletí de Perill d’Incendis Forestals (BPIF); l’eina de referència que permet estimar el nivell de risc d’incendi a través d’una escala de colors –nivell 0, nivell 1, nivell 2 i nivell 3– i que es publica cada dia a www.incendis.ad.

Segons els nivells es poden activar, si escau, una sèrie de procediments preventius més o menys restrictius. A tall d’exemple, quan és nivell 2 s’estableix que els bombers suspenen les enceses de foc i el llançament de coets i es prohibeixen els focs de campament. A més, els comuns precinten les zones de barbacoa. Quan és nivell 3, es desplegaran efectius –com ara de banders, policia o circulació– per a fer rondes de prevenció.

La mateixa web d’incendis esdevé un espai de comunicació de referència per a la ciutadania, amb recomanacions i un apartat específic on es pot consultar l’estat dels berenadors del país, així com més informació d’interès. Les xarxes socials de Protecció Civil i la senyalització física a l’aire lliure complementen aquesta pàgina. Tot amb la voluntat de promoure la sensibilització i conscienciació de la població envers els riscos associats al foc.





Consells preventius per a una revetlla de Sant Joan segura

Pel que fa a la revetlla de Sant Joan, el director del Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències ha recordat la necessitat de seguir algunes indicacions bàsiques per a gaudir d’una jornada amb seguretat. Cristian Pons ha posat en relleu el fet de no guardar mai petards a les butxaques ni subjectar-los amb les mans; no encendre petards a proximitats d’una zona boscosa ni llançar-los cap a una altra persona ni a les aglomeracions. En el cas que un petard no s’encengui bé, no s’ha de tocar i s’ha de remullar. Finalment, als llocs on es facin revetlles al carrer cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.