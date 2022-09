Henri Gétaz, aporta l’experiència obtinguda amb l’Acord d’Associació amb la UE

El secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, ha assistit aquesta tarda de dilluns, 26 de setembre, a la conferència oferta pel secretari general de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA), Henri Gétaz, on l’alt representant ha explicat com funciona l’acord de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), quins resultats s’han obtingut després de més de 25 anys d’experiència i com ha transformat aquest acord amb la Unió Europea (UE) els països que en formen part.

La visita oficial del secretari general ha estat impulsada per la secretaria d’Estat d’Afers Europeus i ha comptat amb la col·laboració del Consell General. “Podem conèixer i veure com els funciona l’acord a l’EFTA, un acord molt similar al que estem negociant. Els podem comparar per l’efecte mirall que tenen”, ha explicat el secretari d’Estat abans d’iniciar la conferència.

Per la seva part, Gétaz ha ressaltat que el resultat de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu ha estat extremadament positiu per als països que en formen part i ha animat a Andorra a seguir negociant l’acord.

“Estic segur que l’Acord permetrà que floreixin multitud d’oportunitats per als operadors andorrans”, ha expressat Gétaz en el marc de la conferència oferta al vestíbul del Consell general.

L’EFTA té actualment un acord d’associació amb la UE molt semblant al que està negociant Andorra, Mònaco i San Marino, per això ha estat de cabdal importància poder conèixer de primera mà com està funcionant l’aplicació de l’acord als països que formen part de l’EFTA.

Gétaz ha pogut apropar l’experiència en la gestió del seu acord, els reptes que els diferents països han hagut d’afrontar en relació a la represa del cabal comunitari i les oportunitats i dificultats que han sorgit en aquests gairebé 30 anys d’aprofitament d’aquest instrument.

L’Associació Europea de Lliure Comerç és una organització internacional formada per Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa. Es va crear al 1960 i entre les tasques que té encomanades en destaca la gestió de l’Acord de l’Espai Econòmic Europeu, un acord d’associació amb la Unió Europea que permet la participació al mercat únic de la UE a tres dels quatre estats EFTA (Islàndia, Liechtenstein i Noruega).

Trobada amb els actors econòmics i socials del país

L’experiència aportada pel secretari comporta una informació d’alta rellevància, no només per al Govern, sinó també per als actors polítics, econòmics i socials andorrans que participen o segueixen la negociació de l’Acord d’Associació entre Andorra i la UE i que, en cas de prosperar, en seran futurs usuaris. Per aquest motiu, la visita oficial d’Henri Gétaz també preveu la celebració d’una trobada amb els actors econòmics i socials del país amb la voluntat d’acostar també a aquests organismes l’experiència de l’EFTA.