Participació andorrana a la festa del vestit popular portuguès

La villa portuguesa portuguesa de Monção, situada al districte de Viana do Castelo va acollir el passat dissabte la 25a edició de la desfilada del vestit tradicional popular portuguès, una organització de la Federació del Folklore Portuguès.

Per tercer any consecutiu, una representació del Grup de Folklore Casa de Portugal d’Andorra es va desplaçar a Monção i, en aquesta edició, els 7 membres van integrar una de les seccions de “treball”, abillant-se amb roba tradicional per a les tasques quotidianes de treball al camp i l’aixada.

Per la passarel·la, amb una extensió de 60 metres, va poder desfilar “un tresor de valor incalculable” segons paraules d’António Barbosa, alcalde de Monção, en al·lusió a la lliçó d’història que es va viure al voltant de l’estàtua de Danaide a la plaça de Loreto de Monção.

La participació, integrada per més de 1.200 folkloristes, va proporcionar moments d’emoció i de retrobament entre la delegació andorrana, la Federació i els membres dels grups de folklore participants, alguns dels quals ja van visitar el Principat. Des del Brasil va viatjar un membre del Grup Alma Lusa que de seguida es va associar a la delegació andorrana en els moments d’esbarjo.

Des de les grades es va poder escoltar en diferents ocasions “Visca Andorra” i el President de la Federació de Folklore Portuguès, Daniel Café, s’afanyava a explicar que era la delegació andorrana que desfilava per la passarel·la.

A més a més de la desfilada, els membres del Grup de Folklore Casa de Portugal van poder fer una visita cultural a les Termes de Monção i el Palau de Brejoeira, construcció del 1840 envoltat de 18.000 hectàrees de raïm alvarinho.

El balanç ha estat molt positiu i els membres del Grup esperen la designació de la propera villa o ciutat portuguesa encarregada d’organitzar la 26a edició de la desfilada del vestit popular portuguès.