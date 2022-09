Constituïda la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD)

Aquest dilluns a la tarda, 26 de setembre, s’ha constituït la Comissió Nacional d’Accés i Avaluació de la Documentació (CNAAD). Es tracta d’un ens que emana de la Llei de desembre, de transparència, accés a la informació pública i govern obert, i que té entre les seves finalitats ampliar i desenvolupar el principi de transparència, garantint el dret d’accés a la informació i documentació pública.

Així doncs, aquest òrgan consultiu i decisori, té dues finalitats: d’una banda, establir els criteris per al millor compliment d’aquesta normativa, i alhora, millorar la gestió documental de les administracions públiques per a optimitzar l’emmagatzematge d’aquesta informació i fer-la més entenedora per als ciutadans.

D’aquesta manera, la CNAAD té competències per a avaluar la informació pública i també per a resoldre recursos administratius relatius a resolucions dictades en matèria d’accés a la informació pública.

La CNAAD està formada per un equip interdisciplinari: la secretària general del Govern; la responsable de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades; la directora de l’Arxiu Nacional; una tècnica de l’àrea d’arxius i gestió de documents; un titular en dret especialitzat en dret administratiu; un economista; una persona de l’àmbit dels sistemes d’informació; una titulada en història i un representant de cada comú.

Per tal d’agilitzar el seu funcionament, durant aquesta primera sessió constitutiva s’ha estimat oportú crear dues comissions permanents amb la funció d’elaborar els treballs preparatoris que se sotmetran a la Comissió. També es preveu la possibilitat d’establir grups de treball sobre temes específics, així com la presència puntual d’experts si es considera necessari.