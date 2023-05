Has de passar pel túnel del Cadí aquesta matinada? Ni ho provis!

La boca nord del túnel del Cadí, des d’Urús (Foto: Túnels Barcelona-Cadí)

El túnel del Cadí estarà tancat al trànsit aquesta matinada de dimecres a dijous, a causa d’un simulacre d’emergència al seu interior. Així, des de l’inici d’aquest dia 18 de maig (0:00 hores) i fins a 2/4 de 4 de la matinada (3:30 hores), estarà totalment prohibit l’accés tant de vehicles com de persones, en els dos sentits de la marxa, a la galeria que connecta la Cerdanya i el Berguedà.

Des de l’empresa concessionària, Túnels Barcelona-Cadí, han informat que la prova de seguretat és necessària per a implantar el Pla d’Autoprotecció del Túnel del Cadí. Per això, hi participaran efectius de Protecció Civil, Bombers de la Generalitat, Mossos d’Esquadra i el SEM, a banda del personal mateix de la concessió. D’aquesta manera, es podrà valorar i millorar la resposta i coordinació de tots aquests serveis en cas d’un accident greu o qualsevol altra situació d’emergència a dins el túnel.

Per a dur a terme l’acció, s’ha cercat un horari i un dia que siguin com menys perjudicials millor per als usuaris. En tot cas, des de la companyia han demanat disculpes per avançat per les molèsties que la mesura pugui causar. Per a entrar o sortir de la Cerdanya en el moment del tall, l’alternativa és desplaçar-se per la collada de Toses o la Seu d’Urgell (N-260) o bé per Castellar de n’Hug (BV-4031).