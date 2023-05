Alumnes de la URV s’interessen pels primers documents escrits en català

Alumnes i professors de la URV han participat en la Ruta dels Orígens de la Llengua Catalana (Foto: Montse Riu i Piqué)

Una vintena d’alumnes procedents de la tarragonina Universitat Rovira i Virgili (URV) ha visitat recentment l’església romànica de Sant Serni de Cabó (Alt Urgell) per a contemplar el facsímil dels Greuges de Guitard Isarn, i conèixer de prop les vicissituds del temple romànic i del llinatge feudal dels Caboet.

La ruta va continuar a la vila d’Organyà, on el professor Pere Navarro, especialitzat en el camp de la gramàtica històrica, la dialectologia catalana i la geolingüística, va analitzar amb l’alumnat un fragment de les Homilies d’Organyà. Tot seguit, els participants en la ruta van recórrer l’església de Santa Maria d’Organyà, tant l’interior com l’espai arqueològic de sota teulada.

Posteriorment, el grup va visitar l’Arxiu Capitular d’Urgell, on va ser rebut per l’arxiver mossèn Benigne Marquès, que va mostrar als estudiants el pergamí original dels Greuges de Sant Pere de Graudescales, així com el que a hores d’ara es considera el text íntegre en català més antic, un fragment del Llibre Jutge de Conques.





Llibre Jutge de Conques

El Llibre Jutge de Conques va ser descobert i estudiat per Cebrià Baraut i Benigne Marquès, que el van datar de mitjan segle XII. El darrer estudi dels paleògrafs Jesús Alturo i Tània Alaix estableix una nova datació, entre el 1060 i el 1080, i l’atribueix a Traver Radolf, prevere de Santa Maria d’Organyà.

Tot i que el pergamí es va reutilitzar com a coberta d’un llibre parroquial de Conques al segle XVI, amb molta probabilitat va ser redactat a l’antiga canònica agustiniana d’Organyà.