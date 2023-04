Handbol: La superioritat d’efectius de la selecció de l’Índia trenca el somni de les semifinals d’Andorra

Foto del partit Índia 26 – Andorra 23 (Bulgarian Handball Federation)

Després de guanyar per dos gols de diferència a Malta aquest passat dimarts, a Andorra li quedava poca benzina per a aturar el desafiament de l’Índia, ja que l’equip asiàtic va debutar en el Campionat de Nacions Emergents de la IHF 2023, a Bulgària, amb una victòria (26 a 23).

Acudir amb només deu jugadors al Campionat de Nacions Emergents de la IHF era una proposta arriscada per a Andorra, que tenia partits consecutius en la fase de grups. La seva primera victòria, 29 a 27 contra Malta, no significava res si no guanyava el seu segon partit contra l’Índia, i el començament per a l’equip europeu va ser prometedor.

Els andorrans van començar guanyant per 1 a 3, però en els minuts següents es van ensorrar, ja que l’Índia va aconseguir un parcial de 4 a 0 que va acabar amb les esperances dels tricolors i va donar la volta al partit. De tornada a la competició després de debutar al 2019, l’Índia va alinear als mateixos jugadors de talent que el van ajudar a Geòrgia 2019, és a dir, el porter Kumar Atul i el lateral dret Ankit Ankit.

El combinat asiàtic va patir un contratemps quan Mohit Mohit, autor de tres gols en els primers 14 minuts, va veure la targeta vermella després d’una dura falta contra l’equip andorrà. Però, això no els va acovardir, ja que l’Índia va acabar la primera part amb una ratxa de 5 a 1, impedint que Andorra marqués més d’un gol en els últims vuit minuts per a anar-se al descans amb un avantatge de 14 a 10.

Semblava que l’Índia ho tenia tot fet, però el valent equip del Principat mai es va rendir. Liderats pel màxim golejador de la competició després de la primera jornada, el lateral Unai Ruiz, que va sumar 10 gols al seu compte particular per a aconseguir els 21 punts en tota la fase de grups, Andorra es va recuperar i va retallar la diferència a només dos gols, 20 a 18, mancant 13 minuts per al final.

Però, les pèrdues de pilota, els llançaments fallits d’Andorra i les reserves d’energia que s’esgotaven a causa de la falta de profunditat en la banqueta, van ser la perdició de l’equip de les valls. Ruiz va flaquejar, la defensa es va ensorrar en els moments crucials, i l’Índia va tenir el just per a fer-se amb la victòria. Recolzada en les 17 parades de Kumal per a una eficàcia salvadora del 42,5% i amb els 10 gols de Ankit, l’Índia va celebrar la seva tercera victòria històrica en el Campionat de Nacions Emergents de la IHF.

Al final, el conjunt asiàtic va aconseguir una victòria per 26 a 23, que el col·locava en una posició perfecta per a guanyar el grup abans del partit contra Malta, en el qual també podria perdre per dos gols i, així i tot, classificar-se a causa d’una diferència de gols superior. D’aquesta manera, Andorra queda fora de la lluita pel primer lloc, ja que té una diferència de gols de -1, que no pot ser suficient per al primer lloc.