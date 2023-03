Handbol: Definits els grups de la fase preliminar de la IHF Emerging Nations

Calendari de les rondes preliminars de l’Emerging Nations de la IHF (FAH)

El sorteig de la 4a edició de l’Emerging Nations de la IHF s’ha celebrat aquest divendres, 10 de març, al matí, a les oficines centrals de l’entitat a Basilea, amb 12 participants per a conèixer el seu destí. Els 12 equips han estat dividits en 4 blocs de 3 equips cadascun. L’assignació s’ha dut a terme en funció dels resultats i les classificacions als altres esdeveniments continentals com ara la IHF Trophy i les últimes participacions als Emerging Nations.

Sense protecció per als equips, qualsevol ha pogut conèixer un oponent aleatori amb set equips europeus, un asiàtic, Àfrica, Oceania, Sud i centre Amèrica, Amèrica del Nord i carib participaven en el sorteig.

En el Grup A, Andorra s’enfrontarà a Malta i l’Índia que farà la seva primera aparició al campionat i així ha esdevingut el segon equip asiàtic a prendre part en aquesta competició.

El Grup B s’ha constituït amb Xipre, Moldàvia i Austràlia que lluitaran per una plaça a les semifinals, mentre que Gran-Bretanya, un equip que ha tingut un molt bon començament d’any classificant-se per a les eliminatòries de la Copa d’Europa del 2026 s’enfrontarà a Cuba, i Guatemala en el grup C. Cuba pren part en aquesta competició per segona vegada després d’assegurar una plata a la darrera edició a Geòrgia l’any 2019.

El secretari General de la Federació de Bulgària, Teodor Iliev, ha utilitzat la prerrogativa per a assignar els amfitrions (Bulgària) al grup D juntament amb Azerbaidjan i Nigèria. La competició tindrà lloc del 25 al 30 d’abril a Varna, Bulgària. El guanyador de cada grup accedirà directament a les semifinals mentre que els segons de cada grup entraran directament a les classificacions per les posicions 5 a 8, i els tercers de cada grup es disputaran les posiciones 9 a 12.