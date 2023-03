105è aniversari de l’alturgellenca Presentació Farràs Vilanova

Presentació Farràs felicitada pels seus 105 anys (Aj. La Seu)

Aquest matí de divendres, 10 de març, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, i la tinent d’alcalde d’Atenció a les Persones i regidora de Gent Gran, Marian Lamolla, han felicitat en nom de la Corporació Municipal a Presentació Farràs Vilanova pels seus 105 anys.

L’alcalde urgellenc i la regidora s’han desplaçat fins a la Llar de Sant Josep on hi viu per a felicitar-la personalment i l’han obsequiat amb un ram de flors i un pastís d’aniversari. La Presentació Farràs Vilanova ha estat acompanyada en aquesta celebració d’aniversari per una germana i les seves dues filles i gendre, així com per part dels usuaris i usuàries de la residència de gent gran i del personal assistencial que també han volgut participar en aquesta festa d’aniversari.

La Presentació Farràs Vilanova és filla del Pla de Sant Tirs, poble del municipi de Ribera d’Urgellet, té 3 fills, 6 néts i 9 besnéts.