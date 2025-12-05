El Pas “consolida la bona convivència amb el sector de l’oci nocturn durant la temporada d’hivern”

La Taula de l’oci nocturn del Pas de la Casa s’ha reunit aquest divendres en la sessió de treball anual convocada pel Comú d’Encamp per tal d’avaluar com s’està desenvolupant la temporada d’hivern. La cònsol major, Laura Mas, ha obert la trobada fent un repàs detallat dels punts del manual de bones pràctiques que cada any es treballa conjuntament amb el sector, i que inclou aspectes com la nova instal·lació de càmeres de videovigilància, recordatori de la normativa de via pública o la prohibició del repartiment de publicitat. La cònsol ha recordat que aquestes bones pràctiques són fonamentals per a garantir la seguretat, la convivència i un entorn de qualitat per a residents i visitants.
El conseller de Reactivació Econòmica, Nino Marot, ha fet repàs dels esdeveniments previstos per a la temporada 2025–2026, interactuant amb els comerciants i organitzadors per a recollir impressions i ajustos, i destacant la importància de mantenir la col·laboració fluida entre totes les parts.
Pel que fa al ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, ha intervingut Sergi Ruiz, cap de la Unitat de Prevenció i Control Ambiental, que ha remarcat que enguany no s’ha registrat cap queixa formal, un fet que ha qualificat de molt positiu i que evidencia la bona gestió i coordinació amb els locals.
La ministra d’Interior, Ester Molné, ha obert la intervenció destacant la importància de la coordinació entre administracions i sector per a garantir un entorn segur durant tota la temporada d’hivern. Tot seguit, l’inspector major de la Policia, Ramon Torné, ha presentat el balanç de la Unitat de Seguretat Ciutadana, que ha subratllat que durant la temporada passada, i malgrat l’elevada afluència en períodes puntuals, no s’han registrat incidències rellevants en els festivals i activitats celebrats al Pas de la Casa.
Des del Ministeri de Turisme, Jordi Torres ha remarcat igualment la importància d’aquestes reunions per a garantir que l’experiència dels visitants es desenvolupi en un marc segur i confortable. Ha agraït la implicació dels locals i l’esforç compartit per mantenir el nivell d’exigència.
Un dels punts més destacats de la sessió ha estat la bona convivència entre el sector de l’oci nocturn i els veïns del Pas de la Casa, un element que tant els representants institucionals com els mateixos locals han valorat molt favorablement. La millora s’atribueix, en gran part, al fet d’haver concentrat l’oci nocturn a les zones perifèriques de la vila i a l’establiment de mecanismes que garanteixen el descans dels veïns, com la incorporació de guies de grup per a evitar sorolls durant el retorn als allotjaments.
La quinzena de representants del sector que han participat en la sessió han expressat la voluntat de continuar treballant conjuntament a través de la Taula de l’oci nocturn, valorant molt positivament els resultats obtinguts fins ara. A la taula també hi ha participat representants del sector turístic, d’Andorra Turisme, del Consell Econòmic i Social (CES) i de l’estació d’esquí.