Gutiérrez, 16a a la Copa d’Europa de Ahrntal-Klausberg

L’estació d’Ahrntal-Klausberg (Itàlia) ha estat l’escenari de la primera cita de la temporada de la Copa d’Europa d’eslàlom femení amb l’equip nacional format per Mireia Gutiérrez i Carla Mijares. Gutiérrez ha estat 16a en la classificació final, mentre que Mijares no ha completat la primera mànega.

Mireia Gutiérrez, amb el dorsal 36, ha completat la cursa amb un crono final de 1.29.49, a 2.55 de la vencedora, la italiana Lara Della Mea, que ha guanyat amb 1.26.94. L’esquiadora andorrana ha fer una primera mànega en què ha acabat 18a, amb 44.51, a 2.31 del millor temps, mentre que en la segona, amb 44.98, guanyava dues posicions per acabar 16a.

Amb aquet resultat, Gutiérrez és 16a a la general de la Copa d’Europa, amb els 15 punts sumats avui.

Per la seva part, Carla Mijares, amb el dorsal 86, no ha superat les primeres portes, en la primera mànega, i ha quedat fora de cursa.

Demà es disputa la segona cursa.

Mireia Gutiérrez ha manifestat que “avui m’he trobat bastant bé en general. Penso que és un dia positiu per mi amb un resultat hones, després de veure d’on vinc. La primera mànega penso que és correcta, faig un bon esquí. La pista s’havia mogut molt, comparat amb les primeres, així que ja sortia al portilló amb retard respecte a elles. Però he sabut llegir bé la pista i fer una mànega sòlida, la qual cosa em ficava 18a. A la segona mànega he intentat tirar el màxim. No és el meu millor esquí, he fet alguna errada tècnica que he de corregir per demà, però tot i així és una 16a plaça. M’he trobat bé i agafant confiança per les pròximes”.

“A nivell de rendiment de cursa, és un bon dia. He d’agafar tot el positiu d’avui i demà intentar millorar, mirar el vídeo i veure on tècnicament he fallat, on m’ha costat centèsimes de segon, i corregir-ho demà. Demà tinc una altra oportunitat a la mateixa pista, i penso que les condicions seran iguals, amb una primera mànega on sortiré més lluny i hauré de ser sòlida i lluitar per estar més endavant, i fer el meu esquí intentant augmentar el nivell i veure al final el resultat. En tot cas, molt positiu després de tot aquest temps i amb ganes de continuar amb aquest treball i millorar, i sobretot fer una bona preparació de cara a la pròxima Copa del Món”, ha afegit l’esquiadora.

Per la seva banda, Max Tissot, director d’alpí, considera “que és un resultat que animarà a la Mimi i li donarà confiança. Aquesta és una bona Copa d’Europa amb un nivell bastant bo i ha fet dues mànegues correctes. És un bon inici per començar la temporada de Copa d’Europa”.

Acosta i Cornella, 16è i 17è al gegant FIS de Pfelders

D’altra banda, l’estació de Pfelders (Itàlia) ha acollit avui un primer gegant FIS. Ty Acosta ha finalitzat 16è i Xavi Cornella 17è en una jornada en què Bartumeu Gabriel, tot i una bona primera mànega, no ha pogut completar la segona.

Acosta, amb un crono de 1.55.02, ha finalitzat 16è a 4.78 del guanyador, el finlandès Elian Lehto, que s’ha imposat amb 1.50.24. Per la seva part amb 1.55.45, a 5.21, ha acabat Cornella.

Bartumeu Gabriel, que en la primera mànega havia fet el 4rt temps amb 53.90, a 0.37 del millor crono, no ha pogut completar la segona baixada.

Demà es disputa un segon gegant FIS a la mateixa estació.