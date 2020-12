Tirs d’allau preventius a Arcalís, Arinsal i Soldeu

L’han fet baixar els pisters de l’estació. A la banda d’Ordino s’han acumulat entre 25 i 30 centímetres.

El COEX també ha estat sobre terreny per purgar tres zones amb afectació a carretera: l’Hortell d’Arcalís, les Fonts a Arinsal i la Guardiola a Soldeu on s’ha purgat la part alta de la muntanya per evitar congestes.

La carretera ha quedat tallada escassos minuts mentre han durat els treballs preventius. A primera hora de la tarda a les valls d’orient es registraven gruixos de fins a 35 centímetres.