Guanyadors del premi excel·lència del primer torneig “Andorra Telecom Gran Premi Pirineus” de robòtica VEX

Equips participants al torneig de robòtica educativa Andorra Telecom Gran Premi Pirineus (Andorra Telecom)

El torneig de robòtica educativa Andorra Telecom Gran Premi Pirineus ha tancat la primera edició amb molt bones sensacions per part de tothom. El pavelló Joan Alay d’Andorra la Vella ha acollit dues jornades intenses de competicions de robòtica en les que els equips han posat a prova tot el que han après i entrenat per a preparar un dels tornejos de robòtica educativa més importants del món, la VEX Competiton.

Una vegada finalitzada la competició, els equips participants han valorat molt positivament el format del torneig en cap de setmana, el nombre de partides proposades, així com les instal·lacions en les quals s’ha desenvolupat i esperen poder repetir participació en una segona edició.

Quant al desenvolupament de la competició, durant el cap de setmana les partides de la categoria IQ han estat molt disputades, amb sorpresa final donat que l’equip que millor havia quedat en les classificatòries de dissabte i diumenge al final no s’ha endut el torneig, ja que l’ha guanyat la segona millor aliança. Les partides de la categoria V5 també han estat disputades tot i que aquí no hi ha hagut sorpresa final i els equips de Girona, amb molta experiència en competició, han estat els guanyadors.

La VEX és una competició de robòtica que requereix de la col·laboració entre els equips per a poder optar als premis, un aspecte que la diferencia d’altres competicions de robòtica.

Des d’Andorra Telecom es farà, en els dies vinents, una valoració del torneig i de la continuïtat d’aquest, que per la bona acollida i satisfacció que han transmès els equips participants s’espera poder celebrar una segona edició.





Classificació final:

Categoria IQ

Premi Team Work Equips Brothers Team i Com Tu (Andorra)

Premi skills, equip Com Tu (Andorra)

Premi Disseny equip Brother Teams (Andorra)

Premi Jutges equip WildCats Girona (Espanya)

Premi Jutges equip Emoner Robotics (Turquia)

Premi Excel·lència equip Com Tu (Andorra)





Categoria V5:

Premi Team Work equips Integrals Donkyes i Innova’t Purple Lions (Espanya)

Premi Skills equip Innova’t Purple Lions (Espanya)

Premi Disseny equip VIIInfinitum (Andorra)

Premi Jutges equip Sant Jordi A Palafugell (Espanya)

Premi Excel·lència equip Innova’t Purple Lions (Espanya)

Andorra Telecom promou la formació de la robòtica i innovació entre els infants i adolescents a través de les competicions com la Lego League, que aplega equips de diferents escoles, i a través de la World Robotic Olympiad (WRO), que reuneix clubs de robòtica. L’objectiu és incentivar les activitats relacionades amb l’educació STEAM, un model pedagògic que agrupa cinc àrees– ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques- per a la resolució de problemes tecnològics.