Grandvalira ha rebut més d’un metre de neu nova després d’uns dies d’intenses nevades i baixes temperatures que han permès l’estació andorrana mantenir-se a ple rendiment de cara al mes de febrer i amb unes grans expectatives=. Els equips d’explotació ha treballat intensament per oferir als esquiadors la totalitat dels 210 quilòmetres en perfecte estat de domini esquiable i uns gruixos excel·lents que oscil·len entre els 80 i els 165 centímetres de neu pols de qualitat.

Així, l’estació més gran de sud d’Europa encara un mes de màxima ocupació i les festes de Sant Valentí i Carnestoltes amb unes condicions extraordinàries de neu i l’afegit de previsions meteorològiques que anuncien sol i altes temperatures; el còctel perfecte que garanteix la millor experiència per als visitants ja sigui gaudint de les diferents modalitats d’esquí que ofereix l’estació o dels seus serveis i activitats, tots operatius.

Snow Safety Camp by Black Diamond i projecció del film ‘Manaslu’

Amb les formidables condicions de neu després de les últimes nevades hi ha l’estrena al Grandvalira Adventure Center de l’Snow Safety Camp by Black Diamond, una estada divertida i didàctica d’alt nivell impartida pels reconeguts alpinistes i guies d’alta muntanya amb credencial UIAGM Jonatan Larrañaga i Marc Toralles. El campus se celebrarà l’1 i 2 de febrer, amb un selecte grup de 6 afortunats que han estat seleccionats a través d’un concurs a Instagram. A més, el dissabte 1 de febrer, els participants de l’estada i tots eIs amants de la muntanya que ho desitgin, podran gaudir al Palau de Gel de Canillo de la projecció de la pel·lícula ‘Manaslu’, Gran Premi a l’Festival de cinema de muntanya de Torelló 2019 que patrocina Grandvalira.

Un cap de setmana més, l’Snow Club Gourmet, una iniciativa pionera als Pirineus per als amants de la gastronomia i de la neu, viurà una nova experiència culinària i social el dissabte dia 1 al sector Grandvalira-El Tarter de la mà de l’empresari David Sueiro, que portarà des de Galícia el que per a molts és considerat el millor ou del món.

També el dissabte dia 1, s’esperen diverses animacions en diferents punts de l’estació. A partir de les 12 del migdia, hi haurà l’actuació d’un DJ a la zona del telecadira Colibri del sector Grandvalira-Encamp com també l’actuació d’un mag als Restaurants de Grandvalira-Grau Roig Pulka (13h) i 3 Estanys (14h).

Activitats d’aventura i en família

Els centres de cada sector de l’Escola d’Esquí i Snowboard treballen a ple rendiment per satisfer les demandes dels esquiadors, entre elles el Kids Program, un programa que ofereix classes d’snowbard a partir dels 3 anys mitjançant la nova metodologia Burton Riglet i que comprèn diverses activitats dins dels circuits infantils Yökay, Bababoom Circus i Mon(t) Magic.

Grandvalira també disposa d’un extens catàleg d’activitats que van més enllà de l’esquí, repartides per tot el domini esquiable. Al Mountain Park de el sector Grau Roig, l’estació oferirà excursions amb raquetes de neu, múixing, construcció d’iglús, orientació, Arva, tir amb arc, Snow Tubing i motos de neu al Cap de l’Port d’Envalira. A El Tarter, els usuaris podran gaudir del múixing i Primera Neu, a més de la varietat d’activitats que ofereix el Grandvalira Adventure Center: freeride, esquí de muntanya, raquetes de neu o heliski. El Mon(t) Magic Family Park del sector Canillo habilitarà les seves activitats en família, com la tirolina més llarga dels Pirineus o el trepidant tobogan alpí Màgic Gliss i en el sector Soldeu es mantenen les activitats de Primera Neu, Snake Gliss, el recorregut amb Ratrac Groomers Ride i els vols panoràmics en helicòpter, al Pla d’Espiolet.

Grandvalira, l’única estació a Andorra que disposa de guies d’alta muntanya titulats, té operatius els seus 4 centres del Grandvalira Mountain Guides al Pas de la Casa, Grau Roig, Encamp i El Tarter com també els snowparks d’El Tarter, el Sunrise Xavi by Henrik Harlaut (sector Grau Roig ) i el Sunset Park Peretol by Henrik Harlaut (sector Grau Roig), l’únic al Pirineu nocturn que obre fins a les 21h.

El millor Après-Ski dels Pirineus

Després del tancament de l’estació, l’activitat no cessa a Grandvalira. Al sector El Tarter, L’Abarset farà gala una vegada més del millor après-ski dels Pirineus amb l’actuació, el dissabte 1 de febrer, de Hitch (Input Barcelona). Al Funicamp, l’Après-Amélie viurà el dissabte dia 1 una sessió amb els DJ Ángel de Andrés, Sara de Araújo i Oriol Calvo; el diumenge 2, El Tardeo oferirà les actuacions d’Alcaraz i Imanol Molina.

Experiències més màgiques amb la neu que acaba de caure

A nivell gastronòmic, Grandvalira manté el 100% dels establiments oberts. Així doncs, els clients disposen d’una àmplia oferta distribuïda pels set sectors del domini i per a tot tipus de paladars. També durant la nit, amb experiències nocturnes que tindran un punt més de màgia gràcies a les nevades d’aquests dies al Refugi del Llac de Pessons, el Vodka Bar, el Restaurant 3 Estanys, l’Arrosseria Pi del Migdia, la Braseria Piolet, el Restaurant Roc de les Bruixes i el Wine & Meat Bar by Jean Leon que poden anar acompanyades d’activitats com raquetes, passeig en ratrac o motos de neu, sempre sota reserva prèvia.

Dormir en plena natura en un entorn idíl·lic

Els visitants que vulguin completar aquesta experiència nocturna, també tenen l’opció de quedar-se a dormir a l’estació a la Cabana Piolet, el Domo Lodge de Grau Roig o la Borda Xicos a la Vall d’Incles, en un entorn idíl·lic i amb l’encant extra que aporten les nevades recents.

Ordino Arcalís arriba als 190 cm de neu pols

Ordino Arcalís també s’ha vist beneficiat per les nevades dels últims dies. Els gruixos oscil·len entre els 145 i 190 cm de neu pols, i les pistes i els fora pista presenten unes condicions immillorables, acompanyades per les òptimes previsions meteorològiques per als pròxims dies i amb totes les seves activitats i serveis operatius.